Puro Deporte

Wílmer López no se guarda nada ante inesperada eliminación de las leonas de Alajuelense

Wílmer López respondió varias consultas luego de que Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera de la final del fútbol femenino

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Puntarenas La Liga vuelve a casa y rinde homenaje al eterno ídolo Wílmer López
Wílmer López cree que ningún equipo es invencible. Eso sí, admitió que le duele la eliminación de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLeonasWílmer LópezFútbol FemeninoDimas EscazúClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.