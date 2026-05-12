Wílmer López no se guarda nada ante inesperada eliminación de las leonas de Alajuelense

Wílmer López cree que ningún equipo es invencible. Eso sí, admitió que le duele la eliminación de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense.

Wílmer López salió a dar la cara ante la inesperada eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Las leonas perdieron la semifinal contra Dimas Escazú por 0-1 y el Pato no puso ningún tipo de excusa tras la derrota más dolorosa para un equipo acostumbrado a ganar en el fútbol femenino.

“Es parte del fútbol, de que nos duele, nos duele, yo creo que eso uno no puede ocultarlo al quedar fuera del torneo; pero yo siempre lo he dicho, entre más gane usted, más cerca está de perder. Yo creo que ningún equipo en el mundo, por muy bueno que sea, por muchas condiciones que tenga, siempre va a ganar todo”, expresó Wílmer López en la transmisión de Columbia.

Dijo que si fuese así, el Barcelona y el Real Madrid serían campeones del mundo siempre y que no es así.

“Para nosotros iba a llegar ese momento, en el que no íbamos a ganar y yo creo que siempre se los he dicho a ellas, no todos los torneos en los que participamos, no todos los torneos los vamos a ganar”, apuntó.

También dijo que si se saca un promedio del tiempo y que han ganado, se resume en que de los últimos seis años, la Liga ha perdido tan solo un campeonato de diez en el fútbol femenino.

“Yo creo que es un buen porcentaje que tenemos. De perder, íbamos a perder en algún momento. Si no era esta vez, iba a ser en el otro, pero en algún momento pasaría. La afición y los mismos dirigentes nuestros son conscientes de que no siempre se van a ganar todos los torneos”, citó.

Desde hace días, diferentes protagonistas se quejaron del formato con el que se está jugando esta Liga Premier Femenina, en el que se castiga una noche mala.

“No solo ahora, lo dije en el torneo pasado saliendo campeonas, que no me gusta el formato, por las circunstancias de que tal vez un equipo que lidera un torneo, no tiene la posibilidad de ir a su casa a reivindicarse, a sacar el resultado que tal vez no fue el mejor de visita.

”Pero ya esto lo sabíamos y lo dije antes del partido, no me gusta este formato. No me gusta en ningún sentido de la palabra, pero ya sabíamos que este iba a ser el formato que se tenía que jugar”, apuntó.

Tras esas palabras, Wílmer López señaló que de su parte lo que queda es felicitar a Dimas Escazú, que llega por segunda vez consecutiva a una final y hasta cree que fue merecido por lo que hicieron en esta semifinal.

“Yo creo que aquí más que criticar y más que buscar excusas, es más bien felicitar tanto a Dimas como a Saprissa que están e la final y habrá nuevo campeón. Al final, uno puede decir que es beneficioso para el fútbol femenino, porque que un mismo equipo esté ganando, ganando, ganando y liderando, ya veíamos lo que pasaba con otros equipos, que decían que solo la Liga ganaba”, argumentó.

Según Wílmer López, en esto no hay secretos, sino que es fútbol y que hay que aprovechar los momentos buenos y que en este caso, Dimas Escazú lo hizo.

Después de casi seis años al frente de las leonas, dijo que él en lo particular ha aprendido al ver actitudes, acciones y situaciones de toma de decisiones de dirigentes.

“El fútbol femenino a veces es muy manoseado por una cosa o por otra. Debería haber un solo reglamento para hombres y mujeres. Todo eso, el ver diferentes acciones de ellas, convivir con 25 jugadoras día a día, con todas las situaciones, desde la menstruación, los carácteres, las formas de las personalidades y no solo con ellas, sino con las rivales, lo hace a uno madurar mucho”, apuntó.

Según él, por eso ha aprendido a tener más paciencia y tranquilidad en la toma de decisiones. Y que ahora también lo hace asumir la derrota con serenidad.

“Si se saca el balance, tengo o tenemos como equipo, un 95% de rendimiento. Yo creo que por un torneo no se puede atacar a una institución que ha dado mucho en el fútbol femenino”, concluyó Wílmer López.

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