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Cayó el reinado de Alajuelense: la Liga perdió y habrá nuevas campeonas en el fútbol femenino

Dimas Escazú le ganó a Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina

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Por Fanny Tayver Marín
Pamela Elizondo supera la marca de Gabriela Guillén en la sorpresiva semifinal entre Alajuelense y Dimas Escazú.
Pamela Elizondo supera la marca de Gabriela Guillén en la sorpresiva semifinal entre Alajuelense y Dimas Escazú. (Prensa Dimas Escazú/Dimas Escazú)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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