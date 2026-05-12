Cayó el reinado de Alajuelense: la Liga perdió y habrá nuevas campeonas en el fútbol femenino

Pamela Elizondo supera la marca de Gabriela Guillén en la sorpresiva semifinal entre Alajuelense y Dimas Escazú.

Liga Deportiva Alajuelense venía de hacer un torneo perfecto, hasta que cayó su invicto en un partido de trámite contra Dimas Escazú. Quizás, era un aviso para lo que ocurriría cuatro días después: se acabó la dictadura de las leonas, que ahora con su equipo estelar, perdió ante las escazuceñas.

Estos dos equipos se volvieron a topar, pero en el partido de la verdad, en el que en 90 minutos se definiría cuál de los dos avanzaría a la final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina y ocurrió la sorpresa mayúscula.

Alajuelense perdió 0-1 y Dimas Escazú avanzó a la final que será contra Saprissa FF. Eso implica que se desmoronó el sueño de las liguistas de una décima corona en fila y que ahora habrá final inédita e inesperada.

De arranque, las leonas tenían el control del juego, pero las escazuceñas fueron creciendo en lo que se convirtió en un partidazo para las pupilas de Geovanni Vargas.

Alajuelense no se veía tan cómodo y le faltaba volumen en ataque. No estuvo la goleadora Ángela Mesén, por lesión. Y en pleno partido, Natalia Mills sufrió un impacto en la rodilla que prendió las alarmas.

Las muchachas de Dimas empezaron a creérsela y Brinna Michells sorprendió con un remate de media distancia tras ver a Noelia Bermúdez salida. Pese a eso, la guardameta rojinegra reaccionó, rozó el balón con la punta de los dedos y logró que esa pelota pegara en el palo en el minuto 41.

El gol para Dimas Escazú llegó en el minuto 62, cuando Sara Buchanan cobró un tiro libre que terminó en gol.

Quedaba tiempo y la Liga metió el acelerador, atacando de todas las maneras posibles, pero Dimas Escazú también tuvo opciones para ir en busca de otro tanto más.

De hecho, Keyla Herrera de manera inexplicable se perdió el segundo tanto para las escazuceñas.

Ya en tiempo de reposición, Noelia Bermúdez perdió la cabeza y tras un despeje empujó a María Fernanda Figueroa. Ahí se ganó la roja directa. Y la esposa de la guardameta, Fabiola Villalobos, quien ya estaba en el banquillo tras salir de cambio, recibió la segunda amarilla en ese instante, de modo que también la expulsaron.

El partido se acabó y hasta hubo enfrentamientos entre los dos equipos dentro de la cancha. Inclusive, una jugadora de las escazuceñas requirió atención médica.

La final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina entre Saprissa FF y Dimas Escazú se disputará el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m. y a partido único en el Estadio Nicolás Macís.

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