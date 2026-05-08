Leonas de Alajuelense pierden su invicto en el fútbol femenino: así se jugarán las semifinales

Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú jugarán de nuevo el lunes 11 de mayo, en la semifinal a partido único.

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense ni siquiera recuerdan cuándo fue la última vez que habían perdido un partido, pero la derrota (1-0) llegó la noche del jueves 7 de mayo, en un juego que para ellas fue de trámite y que para Dimas Escazú significaba la clasificación.

El único gol del encuentro lo convirtió Brinna Michells, otorgándole los tres puntos a las escazuceñas. Con eso, este club se convirtió en el dueño del último campo disponible para las semifinales, que serán el lunes 11 de mayo, en su casa, en formato de “Final Four”, a un solo partido.

¿Qué dicen en Alajuelense tras la derrota, luego de 32 partidos sin perder?

Wílmer López expresó que para el lunes habrá muchas cosas diferentes, desde la alineación, porque estará en juego el pase a la final.

“Siempre va a ser un partido duro, difícil, complicado, están en su casa, el ambiente va a ser muy bonito y es lo que se espera. Es una semifinal”, citó, en vista de que Alajuelense y Dimas Escazú se enfrentarán de nuevo, en cuestión de horas.

El Pato añadió que la parte mental está bien y que él se lo dijo bien claro a las jugadoras, pues nunca han creído que son exentas de perder.

“Yo creo que siempre se sabe que en algún momento se puede tener un traspié y fue un bonito partido, tal vez que no fue el mejor encuentro nuestro. Al frente tuvimos a un rival que hizo bien las cosas, pero es parte del fútbol. Tenemos la posibilidad 100% de ir a la semifinal, ganarla y llegar a la gran final”, apuntó Wílmer López.

Además, aprovechó para decirle a la afición que vaya el lunes al Estadio Nicolás Macís, donde serán las semifinales.

“Que apoye, que acuerpe a este equipo de fútbol femenino, que ha hecho un torneo muy bueno y que yo creo que también se merece que el aficionado liguista venga y apoye”, apuntó.

Por su parte, Lixy Rodríguez admitió que sabían que en algún momento iba a llegar la derrota.

“Qué dicha que fue ahora y a prepararnos para el partido de semis, yo creo que son los partidos que este equipo está más mentalizado a jugar. Nos vamos a preparar estos días que nos quedan y vamos a venir con el deseo de ganar.

”La Liga es un equipo muy fuerte, que sabe jugar estos compromisos. Yo creo que por ahí obviamente ellas van a celebrar porque están logrando clasificar de cuartas. Obviamente, por eso celebran y nada, felicitarlas porque se meten a la clasificación”, añadió Lixy Rodríguez.

Ella considera que el lunes será otra historia y que ya se verá lo que va a pasar, porque en el caso de las leonas, ellas quieren su décima corona consecutiva en el fútbol femenino.

Otros resultados

Pococí empató 1-1 con Herediano, en un juego donde los goles fueron de Fabiana Mendoza y Marian Solano.

Moravia cayó 1-2 contra Chorotega, en choque donde estaba en juego el descenso. Por el equipo de Paul Mayorga anotó María José Morales y en el cuadro nicoyano lo hicieron Karla Jiménez y Yerli Rojas.

Además, Saprissa FF venció 3-1 a Sporting. Los tantos de las moradas fueron de Valentina Rivera, Mónica Matarrita y Carolina Venegas. El gol de las albinegras lo hizo Lucía Paniagua.

Saprissa FF y Sporting pelearán el lunes por el boleto a la final del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

¿Qué sigue ahora?

El título se convierte en un asunto de cuatro equipos que obtuvieron su clasificación así:

1 Alajuelense: 39 puntos

2 Saprissa FF: 30 puntos

3 Sporting: 25 puntos

4 Dimas Escazú: 21 puntos

El “Final Four” empezará el lunes 11 de mayo, en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú, con dos duelos a partido único:

Saprissa FF vs Sporting: 4 p. m. (FUTV)

Alajuelense vs. Dimas Escazú: 8 p. m. (TD Más)

Los equipos que ganen ese duelo del lunes se enfrentarán el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., en ese mismo estadio, en la final del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina.