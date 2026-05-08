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Leonas de Alajuelense pierden su invicto en el fútbol femenino: así se jugarán las semifinales

En cuestión de una semana se acabará el Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú jugarán de nuevo el lunes 11 de mayo, en la semifinal a partido único.
Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú jugarán de nuevo el lunes 11 de mayo, en la semifinal a partido único. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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