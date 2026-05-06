Alajuelense golea una vez más: así se jugará la última fecha y el esperado ‘Final Four’

Emelie Valenciano fue una de las jugadoras que anotaron en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pococí.

Bajo la lluvia y en un partido donde no faltaron esos aficionados que siempre están con ellas, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense golearon a Pococí en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Todo empezó con un autogol de las visitantes, luego fueron cayendo las anotaciones de Lixy Rodríguez, Natalia Mills, Ángela Mesén (doblete), Viviana Chinchilla, Fabiola Villalobos, Emelie Valenciano y Paula Arce.

Con ese triunfo de 9-0 de la Liga ante Pococí se complejó la penúltima jornada de la fase regular. En esta fecha, Herediano venció 4-1 a Saprissa FF. Sporting derrotó 3-1 a Moravia y Dimas Escazú le ganó de visita por 3-2 a Chorotega.

Alajuelense, Saprissa FF y Sporting ya tienen su clasificación asegurada; mientras que en la lucha por el cuarto puesto, Dimas Escazú registra 18 puntos (-4) y Pococí tiene 15 unidades (-12).

Todos los partidos de la última jornada de la fase regular se disputarán el jueves 7 de mayo.

Habrá un encuentro a las 7 p. m., cuando Moravia se enfrente a Chorotega; mientras que los otros duelos serán a las 8 p. m.

Pococí esperará a Herediano, Dimas Escazú será local frente a Alajuelense y Saprissa SS se enfrentará contra Sporting.

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) también dio a conocer este martes la programación oficial para el “Final Four”, que esta vez se disputará en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú.

Recuerde que las series serán a partido único, sin margen de error.

El ‘Final Four’ en la Liga Premier Femenina

Las semifinales se jugarán el lunes 11 de mayo, de la siguiente manera:

- Semifinal 1: Segundo lugar vs. tercer lugar, a las 4 p. m.

- Semifinal 2: Primer lugar vs. cuarto lugar, a las 8 p. m.

Cuatro días después, algún equipo levantará la copa como campeón del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

La final será el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Nicolás Macís.