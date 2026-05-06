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Alajuelense golea una vez más: así se jugará la última fecha y el esperado ‘Final Four’

El fútbol femenino encara el momento cumbre del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Emelie Valenciano fue una de las jugadoras que anotaron en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pococí.
Emelie Valenciano fue una de las jugadoras que anotaron en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pococí. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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