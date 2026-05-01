Puro Deporte

Alajuelense logra victoria más abultada de su historia en el fútbol femenino

Faltan dos jornadas para que concluya la fase regular del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina

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Por Fanny Tayver Marín
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense montaron una fiesta de goles en el partido contra Chorotega.
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense montaron una fiesta de goles en el partido contra Chorotega. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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