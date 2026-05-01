Alajuelense logra victoria más abultada de su historia en el fútbol femenino

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense montaron una fiesta de goles en el partido contra Chorotega.

Liga Deportiva Alajuelense continúa con un rendimiento del 100% en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Con una victoria aplastante de 12-0 ante Chorotega, las leonas terminaron de asegurarse el primer lugar, en la recta final de la fase regular.

Los goles fueron de Yeslim Alvarado (triplete), Fabiana Alfaro, Natalia Mills, Viviana Chinchilla, Wyzangel López, Alisha Lindo, Paula Coto, Ángela Mesén, Alexandra Pinell y Yoanka Villanueva. Entre todas, labraron la victoria más abultada en la historia de las leonas.

“Yo creo que si hay una forma de respetar a un rival es jugándole a como uno siempre juega y yo creo que si algo bueno tuvieron las jugadoras nuestras de Liga Deportiva Alajuelense es que respetaron bien al rival”, expresó el técnico de la Liga, Wílmer López.

Agregó que ellas salieron con la dinámica y la actitud de ir a buscar goles sin sospechar lo que estaban a punto de hacer.

“En buena hora, nos motiva para lo que viene que es el cierre del campeonato y las semifinales. Ya asegurar numéricamente el primer lugar es importantísimo, pero yo quiero resaltar más la actitud de las jugadoras, que no menosprecian, que no se sienten sobradas sea cual sea el rival”, opinó el Pato.

Quedan dos fechas para que concluya la fase regular. La Liga recibirá a Pococí el lunes y tres días después visitará a Dimas Escazú. Luego de eso, vendrá el Final Four, donde ellas aspiran a su décima corona en fila.

“Algo positivo fue que recuperamos tres jugadoras que habían estado fuera por lesiones, como Keylin Gómez, Paula Coto y Fabiola Villlalobos que venían con lesiones, tuvieron 45 minutos que les van dando ritmo”, citó el Pato.

En otros resultados, Sporting venció 0-6 a Dimas Escazú, con tantos de Lucía Paniagua (triplete), Daniela Campos, Yoseline Fonseca y Emma Azofeifa.

Moravia cayó en su casa por 2-3 ante Herediano. Por las locales marcaron Sharon Pérez y Fabiola González; mientras que los goles del Team fueron de Alondra González, Nicole Gómez y Alejandra Montero.

Y Saprissa FF se impuso de visita por 0-2 frente a Pococí, con anotaciones de Mónica Matarrita y Carolina Venegas.

Así se jugará la jornada 13

Sábado 2 de mayo

Sporting vs. Moravia, 3 p. m.

Herediano vs. Saprissa FF, 3 p. m. (FUTV)

Domingo 3 de mayo

Chorotega vs. Dimas Escazú, 7:30 p. m.

Lunes 4 de mayo

Alajuelense vs. Pococí, 7 p. m. (TD Más)