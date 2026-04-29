Futbolista de Alajuelense se lleva tremendo susto y alerta a sus conocidos

Desde primera hora, Lixy Rodríguez se percató de que algo estaba pasando y no tenía muy claro el motivo, hasta que la futbolista de Liga Deportiva Alajuelense cayó en cuenta de que le habían hackeado su teléfono celular.

A sus contactos, les enviaban un mensaje que decía: “Hola, buen día, ¿cómo está?

Cuando sus contactos respondían ese mensaje matutino a través de WhatsApp que se generó antes de las 8 a. m., quienes le hackearon el celular enviaban un texto con el que pretendían estafar a más de alguna persona.

“Yo estoy bien por dicha, le quería escribir porque no sé si de casualidad le interese o sepa de alguien que compre dólares. Pasa que vengo de viajar y estoy vendiendo $2.000 que me quedaron a tasa ¢444, si le interesan algunos o conoce de alguien me avisa y disculpe la molestia", decía en el mensaje de quienes hackearon el celular de la futbolista.

Cuando Lixy Rodríguez se dio cuenta de lo que ocurría, acudió a su cuenta de Instagram para alertar a sus conocidos.

“Me hackearon mi número de teléfono, favor reportar”, escribió la pupila de Wílmer López en una historia de Instagram. Luego colgó otro mensaje, en el que dijo: “Por favor bloquear y reportar mi número”.

La jugadora también solicitó ayuda para que alguien de Claro la auxiliara y pudieran bloquear ese chip, porque le preocupaba que sus amistades estuvieran perdiendo dinero a través de esa estafa.

Lixy Rodríguez dio a conocer en Instagram lo que le pasó. (Instagram Lixy Rodríguez/Instagram Lixy Rodríguez)

Se giró la voz de alerta y sus propias amistades empezaron a compartir la situación que estaba ocurriendo con Lixy.

Tome nota de lo que le ocurrió a ella, por si a usted también le llega un mensaje de un conocido y le parezca que se trata de algo sospechoso. No se deje estafar.

Lixy Rodríguez ahora perdió el número de celular que tenía, que era al que estaba ligada su cuenta de Apple y no sabe cómo hacer para recuperarla, pues el códido de verificación llega a ese número que bloqueó.

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