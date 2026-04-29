Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense se lleva tremendo susto y alerta a sus conocidos

Vea lo que le pasó a integrante de Liga Deportiva Alajuelense y tome nota de la situación

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Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
A Lixy Rodríguez le sucedió una situación que jamás pensó. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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