Herediano saca su mejor versión con goleada ante Saprissa

Herediano se dejó los tres puntos contra Saprissa FF en el Estadio Carlos Alvarado, en la penúltima fecha de la fase clasificatoria del Torneo de Clausura 2026.

Herediano está en franco crecimiento bajo la dirección técnica de Harold López en el fútbol femenino y este sábado venció 4-1 a Saprissa FF en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Concluido el partido y en el resumen de FUTV, el periodista y narrador Pablo Segura comentó que el Team hizo mucho daño en la primera parte y que la “S” fue hasta la segunda mitad cuando generó algunas ocasiones.

Herediano abrió la cuenta con Claudia Fajardo, luego anotaron Nicole Gómez, Alondra González y Jeimmy Umaña.

Así se fueron al descanso las protagonistas, con una ventaja de 3-0 ante las moradas. Pero al partido le quedaban más goles.

Saprissa FF descontó con Rihanna Solano en el minuto 55 con un frentazo tras un tiro de esquina. Sin embargo, las rojiamarillas no estaban dispuestas a que se les escaparan los tres puntos.

Jeimmy Umaña fue la encargada de convertir el cuarto tanto para Herediano, en un partido donde se produjo un resultado que posiblemente nadie tenía en sus quinielas.

Con este marcador, Herediano evidenció que quiere más y que pretende entrar en zona de clasificación, aunque para que eso ocurra dependen de otros resultados.

Las rojiamarillas llegaron a 14 puntos y quedan a la espera de lo que suceda en otros juegos, porque Pococí y Escazú tienen 15 unidades con un encuentro menos.

Este sábado, el duelo entre Sporting y Moravia se suspendió debido a que el mal clima ocasionó la caída de parte de la infraestructura del Estadio Puente Piedra, en Grecia.

La decisión de la Uniffut fue que ese encuentro se jugará este domingo 3 de mayo, a las 2 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado.

También este domingo será el duelo entre Chorotega y Dimas Escazú, a las 7:30 p. m.; mientras que la penúltima jornada de la fase regular se completará el lunes a las 7 p. m., con el pulso entre Alajuelense y Pococí, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

A mitad de semana concluirá la fase regular. Ya están clasificados Alajuelense, Saprissa FF y Sporting, pero falta conocer al último equipo que peleará por el cetro.

Este torneo tiene el mismo formato que el anterior, en el que las leonas de la Liga se coronaron nonacampeonas nacionales.

Las semifinales del final Four serán a partido único el lunes 11 de mayo; mientras que la final está pactada para el viernes 15 de mayo, todo en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú.