Viva

William y Kate Middleton llevaron a sus hijos a un set secreto del remake de ‘Harry Potter’ y causaron sorpresa

La nueva serie basada en los libros de J. K. Rowling se estrenará en junio de 2027

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los hijos de William y Kate vivieron una experiencia única en el Expreso de Hogwarts durante su visita al set de la nueva serie.
Los hijos de William y Kate vivieron una experiencia única en el Expreso de Hogwarts durante su visita al set de la nueva serie. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe WilliamKate MiddletonHarry Potter
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.