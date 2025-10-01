William y Kate Middleton llevaron a sus hijos a un set secreto del remake de ‘Harry Potter’ y causaron sorpresa

Los hijos de William y Kate vivieron una experiencia única en el Expreso de Hogwarts durante su visita al set de la nueva serie.

El príncipe William y su esposa, la princesa Kate Middleton, organizaron una visita privada para sus hijos George, Charlotte y Louis al set del remake de Harry Potter, cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2027.

La actividad se realizó en medio de estricta discreción. Según el diario británico Daily Mail, Middleton fue quien acompañó a los niños, mientras el príncipe William cumplía compromisos oficiales junto al rey Carlos III en Escocia.

Los tres niños fueron recibidos en el set por miembros del elenco y del equipo de producción. Durante el recorrido, exploraron el Expreso de Hogwarts, el emblemático tren que traslada a los estudiantes hasta el colegio de magia. Las fuentes citadas indicaron que el príncipe Louis, de 7 años, mostró especial entusiasmo por el recorrido y pareció disfrutar cada detalle.

El príncipe George, de 12 años, y la princesa Charlotte, de 10, también participaron del recorrido, que fue descrito como una experiencia mágica para los menores. Aunque la Casa Real Británica no se ha pronunciado oficialmente, la visita fue confirmada por medios cercanos a la producción.

La nueva versión de Harry Potter contará con Dominic McLaughlin como el joven mago. Alastair Stout interpretará a Ron Weasley y Arabella Stanton será Hermione Granger. El elenco incluye a Paapa Essiedu como Snape, Luke Thallon como el profesor Quirrell y John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore.

Además, Paul Whitehouse encarnará a Argus Filch, Janet McTeer será la profesora McGonagall y Nick Frost interpretará a Hagrid. El actor que dará vida a Lord Voldemort todavía no ha sido revelado.

El remake forma parte de un ambicioso proyecto que busca adaptar los libros originales en una serie de varias temporadas, con un enfoque más cercano a la narrativa de las novelas. Su estreno está programado para junio de 2027.

LEA MÁS: Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camilla asegura que no merece ser reina

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.