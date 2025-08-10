Vybz Kartel en Costa Rica: ¿Por qué no se hizo el concierto que estaba pactado para este sábado 9 de agosto?

Por segunda ocasión, Vybz Kartel no se presentó en concierto en Costa Rica, pese a que ya se habían confirmado fechas de su espectáculo en nuestro país.

Una vez más, los fanáticos del jamaiquino Vybz Kartel se quedaron con las ganas de verlo en concierto en Costa Rica, al menos por ahora.

La primera vez ocurrió cuando no se le permitió el ingreso al país al artista, un día antes del show que estaba programado para el 3 de mayo en el Estadio Nacional.

En esa ocasión, al intérprete se le rechazó la entrada a suelo tico porque no se le otorgó permiso alguno para que diera el concierto aquí, había informado entonces Mario Zamora, ministro de Seguridad. Sobre este tema, el productor Bryce Poveda, manifestó este sábado 9 de agosto que lo que no se le dio a Vybz Kartel fue la visa de trabajo, a pesar de contar con todos los requisitos.

Días después de la primera cancelación, las productoras Plus Entertainment y Salmerón Producciones anunciaron una nueva fecha, pactada para el 9 de agosto; el espectáculo se realizaría en el Estadio Nacional. Sin embargo, hoy, sábado 9 de agosto, no se realizó el recital.

Ante consulta de este diario, Bryce Poveda, de Plus Entertainment, explicó las razones por las que no se realizó el concierto y afirmó que pronto anunciarán una nueva fecha para el show con el referente del dancehall.

LEA MÁS: Vybz Kartel en Costa Rica: ‘Se le está rechazando su ingreso al país’, dice ministro de Seguridad

“Publicamos en redes sociales que el 13 (de agosto) vamos a hacer un anuncio importante con respecto a la nueva fecha del show, los artistas que vienen y demás”, dijo Poveda en una llamada telefónica.

Efectivamente, en el Instagram de Plus Entertainment hay un posteo con una imagen que reza: “Anuncio importante 13-08”; sin embargo, no se explica de qué se tratará la información que van a revelar.

En mayo, las productoras Plus Entertainment y Salmerón Producciones anunciaron una nueva fecha para el concierto de Vybz Kartel en Costa Rica, que supuestamente sería este sábado 9 de agosto. (Archivo)

“Ya acordamos una nueva fecha para que pueda venir al país, no solo al concierto, sino que venga a anunciar el show”, agregó Poveda.

“La estrategia de que esté en el país es simplemente para que la gente vea y se diluyan todos los fantasmas que decían que él no podía entrar por sus antecedentes y todas las historias que se inventaron alrededor de esto, que en realidad fue por una tontería por la que no pudo entrar, pero Migración tendrá sus motivos”, manifestó el productor.

LEA MÁS: Vybz Kartel en Costa Rica: de estar en la cárcel por asesinato a su esperado concierto en el país

Qué pasó con el concierto de este sábado

Se le consultó directamente al productor cuál fue la razón por la que no se hizo el concierto de Vybz Kartel este sábado 9 de agosto, como se había anunciado.

Su respuesta fue: “Por una orden del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que está en proceso de cierre del expediente del show y, según lo indica la ley, hasta que no se haga el cierre de un expediente de un show, no pueden emitir un permiso para una próxima fecha en referencia al mismo artista”.