Vybz Kartel en Costa Rica: ‘Se le está rechazando su ingreso al país’, dice ministro de Seguridad

Los fans del jamaiquino Vybz Kartel viven momentos de incertidumbre sobre el concierto que el artista había confirmado para este sábado 3 de mayo en el Estadio Nacional, en Costa Rica.

Al rededor de las 8 p. m. de este viernes 2 de mayo, el propio Kartel subió un video en sus redes sociales informando que el show en nuestro país estaba cancelado.

“Costa Rica, me voy. Lo siento, el promotor no cumplió con lo prometido, así que no habrá concierto”, dijo el cantante en el posteo que subió a Instagram y en cuya descripción indica que se encontraba en el aeropuerto Juan Santamaría.

Sin embargo, ante consulta de este diario, Bryce Poveda, de la producción del espectáculo, afirmó que el show no está cancelado.

“No está cancelado. El concierto sigue en pie. Es un tema migratorio nada más, ya se está resolviendo con el abogado. Ya le estamos pidiendo (al artista) que baje el video”, aseveró Poveda.

Las productoras Salmerón y Plus Entertainment publicaron en sus redes sociales un video de un representante suyo afirmando que están tramitando el ingreso al país del artista. “Les pedimos que guarden la calma, todavía estamos en un procedimiento legal con el cual les vamos a garantizar el concierto, mientras logremos cumplir con los requerimientos que está pidiendo la policía migratoria”, dice la persona.

Empero, ante consulta de La Nación, Mario Zamora, ministro de Seguridad de Costa Rica, explicó: “A esa persona (Vybz Kartel) se le está rechazando su ingreso al país y no se otorgó permiso alguno para que diera concierto alguno en Costa Rica”.