¡Mañana domingo vuelven Los Zumbis a ‘La Nación’!

A partir de este domingo 26 de abril regresan Los Zumbis a 'La Nación'. Semana a semana se publicará un mapa y también un afiche de la querida familia de dinosaurios.

¡Regresan Los Zumbis! Este domingo 26 de abril, después de muchos años de añoranzas y espera, la querida y colorida familia de dinosaurios vuelve a las páginas de La Nación.

Semana a semana nuestros lectores tendrán la oportunidad de sentarse en familia para buscar a los divertidos personajes. Junto a sus amigos del zumbiuniverso, Papá Zumbi, Mamá Zumbi, Linda Zumbi, Junior Zumbi y Desastre Zumbi volverán a hacer de las suyas en las diversas y entretenidas aventuras, que fueron creadas hace más de 40 años por el artista colombiano Fernando de Narváez junto a su hermano Diego.

La mecánica es la siguiente: todos los domingos en La Nación (versión impresa) se publicará un mapa donde la familia Zumbi disfrutará de una situación muy particular, pero tal como acostumbran hacerlo, sus integrantes estarán escondidos. Para encontrarlos, los fans de los dinosaurios deben seguir las pistas que trae el mapa. ¡La diversión está asegurada!

Los Zumbis circularán los domingos en La Nación y los lunes en La Teja; además, otra de las novedades es que también se publicará un afiche, el cual se distribuirá los miércoles (en La Nación) y los jueves (en La Teja).

Los primeros mapas que se publicarán tienen ese estilo retro que a muchos llevará por un viaje a la nostalgia. El tamaño es a doble página, así que hay mucho espacio para descubrir las historias de cada zumbi que busque el público.

Todos queríamos de vuelta a Los Zumbis

Que Los Zumbis regresen a La Nación no es un hecho antojadizo. El público los pidió, las marcas apoyaron la iniciativa, su creador quería volver a conectar con los ticos y en La Nación pusimos manos a la obra para cumplir ese deseo.

A finales de la década de los años 80, el artista colombiano Fernando de Narváez creó junto a su hermano Diego a Los Zumbis. En 1992 se publicaron por primera vez en 'La Nación'. (Archivo)

“La intención es remembrar y despertar un poco los recuerdos y las cosas bonitas que hemos hecho en el periódico. Este fue uno de los proyectos más exitosos que tuvo la empresa en el pasado”, manifestó Patricia Centeno, gerente de Medios de Grupo Nación.

En la misma línea, Gonzalo Conejo, gerente comercial de la compañía, comentó: “Venimos detrás de los Zumbis desde hace rato, porque sabíamos que esto es apelar a la nostalgia de las personas”.

“Con Los Zumbis promovemos la reunión familiar, que es uno de los valores de Grupo Nación. Un periódico no es para una persona, es para compartir”, agregó Centeno.

En el reencuentro de Los Zumbis con los ticos no podía quedar por fuera la persona que creó este singular universo. El artista colombiano Fernando de Narváez comenzó a dibujarlos a finales de la década de los 80, en colaboración con su hermano Diego.

“Volver a Costa Rica es una felicidad increíble, porque es el país de mi corazón. Fue el primer país donde salieron los Zumbis y yo los pude mantener y vivir, porque en El Espectador de Colombia y El Comercio de Ecuador yo los dibujaba y enviaba; pero en Costa Rica viví la zumbimanía”, recordó De Narváez.

En 1992, Los Zumbis aparecieron por primera vez en este diario y conquistaron a toda Costa Rica con su ternura y retos. Después llegaron nuevas entregas: una segunda generación, zumbidiccionarios de inglés y español, figuras y vasos coleccionables, mapas en 3D y hasta los Supergenios, un juego de trivias de historia y cultura. La zumbimanía emocionó a los ticos en aquel entonces y pretende hacerlo de nuevo, no solo con quienes crecieron con ellos, sino también con las nuevas generaciones.