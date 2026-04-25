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¡Mañana domingo vuelven Los Zumbis a ‘La Nación’!

Los divertidos personajes regresan para reconquistar a los ticos con sus divertidas aventuras. ¡Descubra cómo y dónde encontrarlos!

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Por Jessica Rojas Ch.
Los Zumbis Fernando de Narváez
A partir de este domingo 26 de abril regresan Los Zumbis a 'La Nación'. Semana a semana se publicará un mapa y también un afiche de la querida familia de dinosaurios. (Archivo)







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Los ZumbisLa Nación
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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