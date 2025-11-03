Vuelven a circular frases de David Harbour sobre Millie Bobby Brown tras denuncias de acoso y bullying en ‘Stranger Things’

Palabras de Harbour en 2017 sobre proteger a Brown toman relevancia tras denuncias por acoso durante filmaciones de ‘Stranger Things’

Las declaraciones del actor David Harbour sobre su rol protector hacia Millie Bobby Brown, realizadas en 2017, volvieron a circular en redes luego de que se conocieran acusaciones en su contra por acoso e intimidación en el set de la serie Stranger Things.

Ambos comparten créditos en la producción de Netflix. Brown interpreta a Eleven, mientras que Harbour encarna a Jim Hopper, el policía que se convierte en padre adoptivo de la protagonista.

Durante el fin de semana, trascendió que Harbour fue objeto de una investigación interna por parte de los estudios responsables de la serie, tras una denuncia de la actriz. Aunque se desconoce el resultado de la indagación, fuentes cercanas aseguraron que las acusaciones no involucraron conductas sexuales inapropiadas, sino que se centraron en maltrato psicológico y actitudes intimidantes.

Como medida de protección, Brown contó con un representante personal durante las filmaciones de la última temporada. Esta etapa final se estrenará en tres fechas distintas: 26 de noviembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre.

De acuerdo con el portal Radar Online, la actriz presentó una queja formal antes de iniciar las grabaciones del cierre de la serie. Una fuente indicó que el documento incluía múltiples páginas con denuncias específicas, lo que dio paso a una investigación que se extendió por varios meses.

Netflix, productora y distribuidora de la serie, se negó a emitir comentarios sobre la existencia o el resultado de la investigación mencionada.

En este contexto, resurgieron las palabras de Harbour durante una entrevista ofrecida a la revista People en 2017, cuando Brown tenía 13 años. El actor expresó su preocupación por los riesgos que implica la fama temprana y dijo que procuraba protegerla tanto como podía. Agregó que esperaba que ella recibiera el apoyo necesario para enfrentar los desafíos del medio.

También comentó que deseaba que Brown mantuviera su enfoque artístico. Consideró que las presiones de las redes sociales y la cultura de validación a través de “likes” podían representar una amenaza profunda para su desarrollo.

Hasta el momento, los representantes de ambos actores no se han pronunciado sobre las denuncias recientes relacionadas con el ambiente laboral en el set de ‘Stranger Things’.

David Harbour integrará el elenco de la próxima película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.