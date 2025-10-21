Viva

‘Stranger Things’ confirma que este querido personaje no volverá en la temporada final

La temporada final de ‘Stranger Things’ traerá nuevos rostros y también la ausencia de uno de los más recordados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los creadores de la exitosa serie confirmaron que uno de los personajes más queridos no regresará en la temporada final. (Netflix/Courtesy of Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGStranger Things
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.