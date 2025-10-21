‘Stranger Things’ confirma que este querido personaje no volverá en la temporada final

Los creadores de la exitosa serie confirmaron que uno de los personajes más queridos no regresará en la temporada final.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie Stranger Things, descartaron el regreso de uno de los personajes más populares entre los seguidores: Eddie Munson. El joven fue interpretado por Joseph Quinn en la cuarta temporada y murió tras una acción heroica frente a las criaturas del Mundo Invertido.

Los productores anunciaron que Eddie no estará en la quinta y última temporada, a pesar de la fuerte expectativa de los fans por su posible retorno. Matt Duffer afirmó que Munson ya se encuentra “muy bien enterrado” y agregó que el actor está demasiado ocupado con otros proyectos para regresar al elenco de la exitosa producción de Netflix.

Aunque Eddie murió al final de la cuarta temporada, las especulaciones sobre su regreso persistieron entre los seguidores de la serie. Quinn alimentó la incertidumbre durante una reciente convención de cultura pop en Bélgica. En ese evento, el actor sugirió que conocía la respuesta, pero evitó confirmarla ante el público.

El propio Matt Duffer se refirió a esa declaración durante una entrevista con la revista Empire. Reconoció que le divierte la actitud del actor, pero ratificó que Eddie Munson no regresará. Mencionó que Joseph Quinn ha trabajado en cinco producciones desde entonces y cuestionó cuándo tendría tiempo para filmar una temporada más.

Tras su papel en Stranger Things, Joseph Quinn participó en Gladiador II (2024) y dio vida a la versión joven del superhéroe Tocha Humana en The Fantastic Four: First Steps (2025). También retomará ese rol en la cinta Avengers: Doomsday, que se estrenará en 2027. En 2028, interpretará a George Harrison, el exintegrante de The Beatles, en la tetralogía cinematográfica dirigida por Sam Mendes.

Pese a la ausencia de Eddie Munson, la quinta temporada incluirá a Linda Hamilton, reconocida por su papel como Sarah Connor en la saga The Terminator. Según Matt Duffer, la actriz encarnará a una científica inteligente e imponente, capaz de recurrir a la violencia si la situación lo exige.

La temporada final de Stranger Things contará con ocho episodios. Los primeros cuatro estarán disponibles a partir del 25 de diciembre de 2025, los tres siguientes el 26 de diciembre, y el último episodio se publicará el 31 de diciembre. El tráiler ya está disponible en plataformas oficiales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.