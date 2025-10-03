Tendencias

Millie Bobby Brown: su verdadera lucha antes de brillar en Hollywood con ‘Stranger Things’

La actriz luchó desde niña con bullying, ansiedad y sordera antes de alcanzar el éxito en ‘Stranger Things’ y más allá

Por O Globo / Brasil / GDA
Millie Bobby Brown superó el bullying, problemas auditivos y la ansiedad para triunfar en Hollywood y formar su propia familia.
Millie Bobby Brown superó el bullying, problemas auditivos y la ansiedad para triunfar en Hollywood y formar su propia familia. (Instagram/@milliebobbybrown)







