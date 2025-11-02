Millie Bobby Brown denunció a colega de Stranger Things por ‘bullying’ y ‘hostigamiento’

Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra el actor David Harbour, con quien compartió escena en la serie Stranger Things, por presuntos actos de bullying y hostigamiento en el set de grabación.
La denuncia, revelada por el medio estadounidense Radar Online, fue presentada antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada del programa. Según fuentes citadas por el sitio, el reclamo de la actriz incluyó múltiples alegatos documentados y llevó a Netflix a iniciar una investigación interna que habría tardado varios meses.
Las acusaciones no involucraron conducta sexual inapropiada, pero sí habrían generado tensión en el equipo de producción. David Harbour interpreta a Jim Hopper, figura paterna del personaje de Eleven, que es interpretado por Brown.
La plataforma de streaming evitó comentar sobre el proceso investigativo, pero personas cercanas a la producción afirmaron que el enfoque principal permanece en el desenlace de la serie y no en conflictos personales entre el elenco.
De acuerdo con la misma fuente, la compañía busca que el estreno de la temporada final se convierta en un “evento cinematográfico”, y que ningún aspecto extralaboral distraiga de ese objetivo.
La quinta temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes. La primera se publicará este mes, la segunda llegará en Navidad y el episodio final será emitido de forma simultánea en cines y en Netflix el 31 de diciembre.
