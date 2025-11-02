Millie Bobby Brown denunció a colega de Stranger Things por ‘bullying’ y ‘hostigamiento’

La denuncia de Millie Bobby Brown obligó a Netflix a investigar a su compañero de reparto sin afectar el estreno de Stranger Things.

Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra el actor David Harbour, con quien compartió escena en la serie Stranger Things, por presuntos actos de bullying y hostigamiento en el set de grabación.

La denuncia, revelada por el medio estadounidense Radar Online, fue presentada antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada del programa. Según fuentes citadas por el sitio, el reclamo de la actriz incluyó múltiples alegatos documentados y llevó a Netflix a iniciar una investigación interna que habría tardado varios meses.

Las acusaciones no involucraron conducta sexual inapropiada, pero sí habrían generado tensión en el equipo de producción. David Harbour interpreta a Jim Hopper, figura paterna del personaje de Eleven, que es interpretado por Brown.

La plataforma de streaming evitó comentar sobre el proceso investigativo, pero personas cercanas a la producción afirmaron que el enfoque principal permanece en el desenlace de la serie y no en conflictos personales entre el elenco.

De acuerdo con la misma fuente, la compañía busca que el estreno de la temporada final se convierta en un “evento cinematográfico”, y que ningún aspecto extralaboral distraiga de ese objetivo.

La quinta temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes. La primera se publicará este mes, la segunda llegará en Navidad y el episodio final será emitido de forma simultánea en cines y en Netflix el 31 de diciembre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.