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¿Volverá el juego a ser como antes? El dilema de ‘Toy Story 5’ que nos hace mirar atrás y recordar

Este jueves 18 de junio llega la quinta entrega de la saga a los cines de Costa Rica

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Por Jessica Rojas Ch.
Toy Story 5
La nueva aventura de 'Toy Story' enfrentará a los juguetes tradicionales contra una 'amenaza' tecnológica. (Cortesía Rola)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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