Woody envejece en ‘Toy Story 5′… y muchos hombres se sentirán identificados con esta revelación

Hace 30 años se estrenó la primera película de la franquicia 'Toy Story' y, de cara al lanzamiento de la quinta entrega, Disney y Pixar revelaron un cambio muy llamativo en Woody.

El nuevo tráiler de la película Toy Story 5, filme que se estrena el 18 de junio en cines, reveló un llamativo detalle que refleja el paso del tiempo y lo que esto conlleva a nivel físico.

Este pequeño guiño a los 30 años que han pasado desde el estreno de la primera entrega, es muy significativo para quienes crecieron con la franquicia, especialmente para los hombres.

El video que publicó Disney este jueves 19 de febrero fue titulado así: “Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre”. Más allá del mensaje sobre la amistad, de que los juguetes se enfrentan al reto de la tecnología y el regreso del vaquero Woody en su rescate, lo que mostró el juguete al volver con sus compañeros de aventura ha calado en muchas personas.

¡Woody se está quedando calvo! Así se ve en una de las imágenes del vaquero. El juguete llega al cuarto de Bonnie y, al quitarse su distintivo sombrero, se nota cómo ha ido perdiendo cabello en la coronilla de su cabeza.

El tiempo no pasa en vano y así lo demostró Woody en el adelanto de la próxima película de 'Toy Story'. (Instagram Disney)

Al revelar los inicios de la calvicie, uno de los juguetes dice en tono de broma: “Alguien necesita un marcador café”, haciendo alusión a que Woody debería pintarse esa parte de la cabeza.

Otro de los chistes de la película es protagonizado por el juguete electrónico que le está quitando el campo a los demás. “¿Qué eres, como un viejito de juguete?”, dice la máquina y Forky responde: “Crees que eres viejo porque te estás quedando calvo, Woody”.

Con esta referencia, Toy Story marca la historia no solo porque a lo largo de sus películas ha reflejado la evolución de la infancia hacia la adultez, sino también porque apela no solo a los niños, sino a los ahora mayores que han disfrutado de la historia.

El último tráiler de la quinta película de 'Toy Story' mostró un detalle muy curioso, el cual refleja que los años no pasan en vano.