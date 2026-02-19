Viva

Woody envejece en ‘Toy Story 5′… y muchos hombres se sentirán identificados con esta revelación

El último tráiler de la quinta película de Disney y Pixar dejó un detalle muy curioso, el cual refleja que los años no pasan en vano

Por Jessica Rojas Ch.
Toy Story
Hace 30 años se estrenó la primera película de la franquicia 'Toy Story' y, de cara al lanzamiento de la quinta entrega, Disney y Pixar revelaron un cambio muy llamativo en Woody. (Archivo)







Toy Story 5DisneyPixar
