Viva

‘Toy Story 5’ y ‘El diablo se viste a la moda 2’ mostraron sus esperados tráiler

Ambas películas se estrenarán en junio del 2026. Son parte de la lista de producciones más ansiadas por el público

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Toy Story
A lo largo de los años, Woody y Buzz de 'Toy Story' pasaron de ser némesis a ser los mejores amigos y ahora se deben de enfrentar a un nuevo reto para seguir siendo los juguetes favoritos. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Toy StoryEl diablo se viste a la modaMeryl StreepThe Devil Wears Prada
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.