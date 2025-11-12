‘Toy Story 5’ y ‘El diablo se viste a la moda 2’ mostraron sus esperados tráiler

A lo largo de los años, Woody y Buzz de 'Toy Story' pasaron de ser némesis a ser los mejores amigos y ahora se deben de enfrentar a un nuevo reto para seguir siendo los juguetes favoritos.

Dos de las películas más esperadas del 2026 mostraron sus adelantos de cara al estreno que, curiosamente, será en junio para ambas. Toy Story 5 y El diablo se viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada) llegarán a las salas de cine el 19 y el 30 de dicho mes, respectivamente.

El primer tráiler que se reveló este martes 11 de noviembre fue el de la película animada, el clásico de los juguetes que ha conquistado a pequeños y grandes desde que vimos la primera entrega en 1995.

En el adelanto se puede ver la gran preocupación que tienen los juguetes de Bonnie ante la llegada de un regalo misterioso, el cual podría poner a prueba su tranquilidad en el cuarto de su dueña.

Woody, Buzz y compañía se enfrentarán a la difícil tarea de ganarle a la tecnología.

Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andrea Sachs (Anne Hathaway) regresan a la pantalla grande para la esperada segunda entrega de 'El diablo se viste a la moda'. (Archivo)

Por otro lado, en un mundo cargado de moda y glamour, Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andrea Sachs (Anne Hathaway), protagonizaron una escena especial donde ambas, vestidas con lo más actual de las pasarelas al estilo de Milán y París, se topan en un ascensor. Punto alto para los hermosos zapatos de color rojo que luce Meryl, con una elegancia digna de portada de revista.

Vea aquí los tráilers de las nuevas entregas de estas esperadas historias.