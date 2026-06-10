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‘Toy Story 5′ emociona incluso a Tom Hanks y Tim Allen por un video viral sobre Buzz Lightyear y la infancia

Las voces originales de Woody y Buzz Lightyear se conmovieron al ver cómo un niño guardó atrás uno de los símbolos más importantes de su infancia

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un video viral sobre un niño y su antiguo traje de Buzz Lightyear provocó una emotiva reacción de Tom Hanks y Tim Allen durante la promoción de Toy Story 5.
Un video viral sobre un niño y su antiguo traje de Buzz Lightyear provocó una emotiva reacción de Tom Hanks y Tim Allen durante la promoción de Toy Story 5. (IG/@wearemitu/Captura)







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