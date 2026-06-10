‘Toy Story 5′ emociona incluso a Tom Hanks y Tim Allen por un video viral sobre Buzz Lightyear y la infancia

Un video viral sobre un niño y su antiguo traje de Buzz Lightyear provocó una emotiva reacción de Tom Hanks y Tim Allen durante la promoción de Toy Story 5.

El estreno de Toy Story 5, previsto para el 18 de junio, dejó una escena inesperada durante su gira de promoción. Los actores Tom Hanks y Tim Allen, voces originales de Woody y Buzz Lightyear, reaccionaron con visible emoción al ver un video viral de TikTok que muestra cómo un niño deja atrás una de las etapas más importantes de su infancia.

El video fue grabado por una madre identificada como Rose. En las imágenes, ella le pregunta a su hijo Ezra si desea una camiseta de Buzz Lightyear. El niño responde que ya no la quiere porque no juega con el personaje.

La grabación da un giro poco después. La madre saca del armario un traje de Buzz Lightyear que el menor utilizó durante años. Luego aparecen fotografías que muestran distintas etapas de crecimiento del niño. Las imágenes lo retratan desde bebé hasta casi la adolescencia. En todas aparece acompañado por el emblemático traje espacial.

La reacción de los actores no tardó en llegar. Tim Allen admitió que la situación le resultó triste porque refleja una realidad inevitable del crecimiento. Por su parte, Tom Hanks señaló que el video aún lo conmovía pese a haberlo visto varias veces.

Durante algunos segundos ambos permanecieron en silencio mientras observaban las imágenes. Después, Allen recordó el vínculo que los niños construyen con sus juguetes y personajes favoritos durante la infancia.

El crecimiento y el adiós a los juguetes

La conversación derivó en una reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios de intereses que acompañan el crecimiento.

Allen comentó que esa transición ocurre en muchas familias. Explicó que el espacio que antes ocupaban los juguetes fue reemplazado poco a poco por actividades al aire libre, amistades y nuevas etapas personales.

La respuesta de Hanks ayudó a distender el momento. El actor recurrió al humor y aseguró que todavía conserva un pijama inspirado en Buzz Lightyear.

Un video que despertó la nostalgia de varias generaciones

El video acumuló una gran cantidad de comentarios en TikTok. Muchas personas compartieron experiencias similares relacionadas con sus hijos o con su propia infancia.

La publicación se convirtió en un recordatorio de cómo los juguetes pueden marcar una etapa importante de la vida. También puso sobre la mesa un momento que suele repetirse en muchas familias: cuando un objeto que alguna vez fue indispensable deja de ocupar el centro del mundo infantil.

La historia conectó con distintas generaciones y volvió a demostrar el impacto cultural que personajes como Buzz Lightyear y Woody mantienen décadas después del estreno de la saga.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.