Vivieron atrapados en una carretera y al final decidieron marcharse: el curioso caso del ‘ojo de Jinxi’

La familia de Jinxi soportó meses en una casa atrapada entre carriles de autopista antes de abandonarla por el ruido y la inseguridad

Por O Globo / Brasil / GDA
La vivienda conocida como el “ojo de Jinxi” fue abandonada por su familia ante el tránsito imparable que la rodeaba en una autopista china.
La vivienda conocida como el “ojo de Jinxi” fue abandonada por su familia ante el tránsito imparable que la rodeaba en una autopista china. (O Globo/Captura)







