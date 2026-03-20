Viva

Viviana Calderón alerta sobre noticia falsa que circula en redes sociales: ‘Nadie me arrestó o golpeó’

La presentadora costarricense aclaró que se trata de noticias falsas diseñadas para engañar a los usuarios y solicitó a sus seguidores extremar precauciones

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón
Viviana Calderón denunció este jueves el uso ilegal de su nombre e imagen en redes sociales. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Viviana Calderón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.