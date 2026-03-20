Viviana Calderón alerta sobre noticia falsa que circula en redes sociales: ‘Nadie me arrestó o golpeó’

Viviana Calderón denunció este jueves el uso ilegal de su nombre e imagen en redes sociales.

La presentadora costarricense Viviana Calderón lanzó una fuerte advertencia sobre el uso de su nombre e imagen en diversos posteos falsos en redes sociales.

Calderón compartió una captura de pantalla deFacebook donde se muestra a la presentadora supuestamente dando una entrevista donde aparece con un ojo completamente morado como si la hubieran golpeado. El supuesto texto dice: “En Costa Rica la justicia debe prevalecer”.

En otra imagen, ella sale siendo aparentemente arrestada y haciendo supuestos reclamos al entrevistador por postear el video.

La conductora aprovechó su video para aclarar la situación: “Por supuesto es fake news. Aquí estoy. Nadie me ha arrestado, no he estado metida en ninguna bronca, nadie me ha golpeado. De verdad que hay gente que está mal y que está deseosa por atención y tienen que hacer publicaciones utilizando la imagen de otros”, dijo en el clip.

También agradeció a quienes la alertaron sobre lo que estaba ocurriendo.

“Yo entré y busqué esa página y no la encontré por ningún lado y me metí para ver quién era el de ese perfil y es un español; o sea, que nada que ver. Seguramente agarraron ahí X e hicieron un collage ahí para que se viera lo más real, pero bueno, tener cuidado hoy en día”, aconsejó en su video.