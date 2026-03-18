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Viviana Calderón da fuerte lección en tema que le podría salvar la vida: ‘Tenga mucho cuidado’

La presentadora envió un importante mensaje a sus seguidores en el que habló de una situación en carretera

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Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón posando para la foto, usa el cabello suelto, blusa negra y jeans.
Viviana Calderón, reconocida presentadora, nacional reveló en sus redes sociales una lección importante. (Archivo)







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Viviana Calderón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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