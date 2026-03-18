Viviana Calderón da fuerte lección en tema que le podría salvar la vida: ‘Tenga mucho cuidado’

La reconocida presentadora Viviana Calderón dio una importante lección a través de sus redes sociales sobre un tema del que se habla poco y que podría salvar vidas. Se trata de la educación vial, sobre todo en peatones.

Ella relató que tenía que atravesar una autopista para llegar a su lugar de destino y disponía de dos opciones: arriesgarse a pasar en medio de los autos, o bien buscar el paso peatonal más cercano. Eligió la segunda y compartió un importante mensaje a quienes la siguen.

“Puedo cruzar a lo bestia, arriesgarme a que me atropellen pero llego más rápido, o caminar al puente peatonal, cruzar, caminar y llegar... Exactamente, no me voy a arriesgar, así me coma unos cuantos minutos. Prefiero ir a la segura”, dijo en el video.

Además, dio a conocer que los peatones tienen que estar muy atentos, ya que hay situaciones en las que los conductores no siguen las señales o quizá no ven a la persona que va caminando.

“A veces uno piensa que los carros van a frenar por uno, y no. A veces hay zonas donde tiene prioridad el peatón, pero hay conductores de vehículos que no están atentos, o no les importa, o simplemente la señal pasó inadvertida”, dijo en una de sus historias.

Calderón hizo un llamado: “Tenga mucho cuidado. Yo sé todos hemos hecho y cometido esas faltas, lo sé, pero tratemos de evitarlas”, finalizó su mensaje.

En lo que va del 2026, la Cruz Roja contabiliza 124 personas fallecidas en carretera y 613 traslados a centros médicos en condición crítica por accidentes de tránsito. Calderón llamó a no ser parte de esa lamentable estadística.