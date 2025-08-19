Viva

Virreina costarricense reveló que actuó en novelas de Telemundo: estas son las producciones en que participó

Señaló que la actuación no era su vocación y decidió enfocarse en la moda

Por Fiorella Montoya

Daniela Pérez, virreina de Miss Universe Costa Rica 2025, sorprendió al público al revelar que trabajó como extra en telenovelas de Telemundo durante su estadía en Estados Unidos. La confesión la hizo en el programa Íntimo, conducido por Douglas Sánchez.








Daniela PérezMiss universe Costa Rica 2025Telemundo
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

