Virreina costarricense reveló que actuó en novelas de Telemundo: estas son las producciones en que participó

Daniela Pérez, virreina de Miss Universe Costa Rica 2025 , sorprendió al público al revelar que trabajó como extra en telenovelas de Telemundo durante su estadía en Estados Unidos. La confesión la hizo en el programa Íntimo, conducido por Douglas Sánchez.

La joven, de 28 años, recordó que vivió en Miami con el objetivo de continuar sus estudios en diseño de modas. Sin embargo, durante ese tiempo recibió la oportunidad de participar como extra en producciones televisivas de gran alcance.

“Me salió la oportunidad de estar en Telemundo, en las novelas, y dije: ‘Wow, lo logré’. Me metí como extra y me di cuenta de que también era un ingreso que podía ayudarme para apoyar a mis papás. Así empecé a hacerlo y aparecí en varios capítulos”, contó la modelo.

Daniela Pérez tuvo apariciones que incluyeron capítulos de 'Betty en Nueva York' y 'Mi familia perfecta'. (Facebook/ José Cordero/Facebook/ José Cordero)

Daniela participó en la telenovela Betty en Nueva York y también en Mi familia perfecta. Aunque sus apariciones fueron breves, señaló que la experiencia le permitió observar de cerca cómo se graba una producción televisiva y cómo se desenvuelven los actores frente a las cámaras.

“Uno cree que es solamente ir y actuar, pero no. Es muy cansado. Vi cómo era el manejo de las cámaras, conocí a los actores, fue muy bonito y a la vez muy exigente”, agregó.

Pese a lo positivo de esa vivencia, la guanacasteca reconoció que pronto se dio cuenta de que la actuación no era su camino. Según dijo, la pasión por una disciplina es fundamental para desarrollarse en ella y, en su caso, prefirió continuar con la moda, área en la que se ha preparado desde que inició su vida académica.

Daniela Peréz, de 28 años, es vecina de Santa Cruz Guanacaste y fue declarada Virreina en el Miss Universe Costa Rica 2025. (Alonso Tenorio)

“Me di cuenta de que tal vez no era lo mío porque tiene que apasionarle a uno. Para llegar lejos en la actuación se necesita mucha entrega. Yo dije: ‘No, creo que mejor me quedo con la moda’. Aun así, me alegra haber vivido la experiencia. Se trata de aprovechar todo lo que la vida le pone a uno”, expresó.

Daniela subrayó que esa etapa le dejó aprendizajes y una visión distinta sobre el mundo del espectáculo. Aunque cerró esa puerta, valora haber explorado un ámbito artístico que muchos consideran glamuroso, pero que en realidad exige esfuerzo y disciplina.