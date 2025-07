Miss Universe Costa Rica: ellas se fueron sin corona, pero no en silencio; estos son sus mensajes

El sábado 19 de julio, 15 hermosas mujeres lucharon con todo para hacerse con la corona de Miss Universe Costa Rica 2025. Fue una velada de emociones al máximo, de tensión y también de alegría cuando se anunció que Mahyla Roth fue electa como la nueva reina de la belleza nacional.

El resto de participantes, en medio de lágrimas y abrazos, felicitaron a la ganadora, quien en noviembre irá a representar a nuestro país en el certamen internacional Miss Universo, que se realizará en Tailandia.

Después de que la adrenalina bajó, las misses se tomaron su tiempo para descansar y, con la cabeza fría, enviar mensajes de agradecimiento a sus seguidores y a la organización. Las redes sociales fueron el medio de comunicación por el cual las concursantes expresaron sus sentimientos después de la final.

Daniela Pérez, Kristell Freeman y Alison Leaver, quienes conformaron el top 5 junto con Andrea Montero y la ganadora Mahyla Roth, aprovecharon la cercanía de las plataformas digitales para expresarse.

“Anoche hice historia. Soy la primera Miss Universo tatuada, rompí barreras de estereotipos. Di lo mejor de mí y eso me dio el fruto del cuarto lugar a nivel nacional”, publicó Alison Leaver.

Alison reveló que el proceso fue difícil y que muchas veces quiso rendirse. Agregó que en ocasiones le costó balancear el tiempo entre el certamen y su trabajo.

Aprovechó para darle las gracias a sus compañeras. “Mi admiración y respeto. Sé lo que trabajamos todas y lo que nos apoyamos hasta el final”, manifestó.

Alison Leaver fue parte del top 5 de Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce)

Incluso, recordó el momento en que, durante la gala, ella fue una de las participantes que sostuvo a Natalia González cuando se desmayó en el escenario. “Ahí también me demostré a mí misma lo que es ponerme en segundo plano por ayudar a otra de las candidatas”, finalizó.

Kristell Freeman fue anunciada el sábado como la segunda finalista del evento de belleza. Ella recibió un gran apoyo del público que la vio desfilar en el auditorio, y eso la llenó de alegría, por lo que no dejó pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento, pero también para sincerarse sobre sus sentimientos al no ganar la corona.

Kristell Freeman fue electa como la segunda finalista de Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce)

“Amanecí con el corazón triste. Volví a ese lugar al que tantas veces me ha tocado regresar: el ‘¿y ahora qué?’. Creí con todas mis fuerzas que esta vez sería diferente, que lo lograría, que celebraría ese gran sueño, así que sí, duele. Duele mucho", afirmó la miss.

Pero también aseguró que, en medio del dolor, su fe y su amor por Dios no la dejan caer; que entiende que los planes de Él son perfectos, aunque no los entienda.

“Gracias de corazón a cada persona que me acompañó, me sostuvo, me alentó y creyó en mí. Ustedes fueron parte de un proceso que marcó mi vida y que recordaré siempre con amor”, publicó.

En el caso de Daniela Pérez, quien llegó a las últimas instancias frente a Mahyla, narró que su primera vez en un certamen la vivió al máximo.

“Mi niña interior estaba brincando de emoción, viviendo su sueño con los ojos abiertos, agradecida y feliz por todo lo que había logrado”, escribió Pérez en Instagram.

En su primer concurso de belleza, Daniela Pérez alcanzó el puesto de primera finalista en Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce)

Dijo que, aunque no se llevó la corona física, se llevó algo mucho más valioso: el amor y el respaldo de todo un país. “Me sentí ganadora desde el primer día en que entendí que no necesitaba cambiar quién soy para brillar, solo tenía que ser yo misma con el corazón en la mano”.