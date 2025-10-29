Video viral exhibe a doctoras burlándose del dolor de un paciente; hospital responde con investigación

Usando un filtro de payaso, las mujeres se toman la cabeza, imitan los gritos y se ríen de la situación.

Lo que para dos doctoras comenzó como un video humorístico terminó siendo el motivo por el que hoy son investigadas en México.

En los últimos días, se viralizaron en redes sociales varios videos donde dos mujeres, presuntamente médicas del Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, aparecen imitando y burlándose de un paciente que gritaba aparentemente a causa del dolor.

Usando un filtro de payaso, las mujeres se toman la cabeza, imitan los gritos y se ríen de la situación.

El video fue publicado en Internet, donde rápidamente generó una ola de rechazo por parte de los usuarios, quienes reprobaron el comportamiento del personal médico.

Aunque el paciente no fue identificado, los internautas calificaron el hecho como una grave falta de ética profesional.

Ante la viralización del material, el IMSS anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Mediante un comunicado, la institución aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ética ni al profesionalismo médico, y advirtió de que aplicará las sanciones correspondientes en caso de comprobarse alguna falta.

El IMSS destacó, además, la importancia de salvaguardar la dignidad y el respeto hacia los pacientes, subrayando que el caso será analizado con un enfoque de derechos humanos y responsabilidad profesional.

Finalmente, el instituto reiteró su compromiso con la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los usuarios. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta inadecuada en los centros de atención para fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema de salud.

Sin embargo, la respuesta no ha sido suficiente para los internautas, quienes exigen conocer cuál será el destino laboral de las mujeres involucradas y piden que publiquen un video de disculpa pública por sus acciones.