El artista más viral de Costa Rica se debate entre la felicidad y el dolor por poco apoyo en el país

La canción de Dani Maro, 'Pura vida en Costa Rica', se ha mantenido por un mes como la más viral de Costa Rica en Spotify.

El top 1 de las canciones más virales de Costa Rica en Spotify ha tenido un dueño absoluto desde hace un mes: se trata del artista nacional Dani Maro, con una canción que evoca el paraíso costarricense y el agradecimiento a Dios por vivir en esta tierra.

Su canción Pura vida en Costa Rica, que salió con video el pasado 15 de setiembre, supera en el ranking a canciones de artistas como Milo J, Sech, Ryan Castro, Olivia Dean y más nombres. Aunque este momento representa gran emoción para el artista, también es un reto y, sobre todo, una reflexión sobre hasta dónde puede llegar la música nacional.

La primera inspiración de Maro fue una frase que menciona Karol G en su canción Viajando por el mundo, donde la artista colombiana dice: “pero qué bonito es gritar Pura Vida en Costa Rica”; esto lo llenó de una serie de emociones.

“Lo primero que sentí fue bonito, pero a la vez como un golpe de realidad porque, ‘¿cómo esta mujer, que no es tica, anote entre todas las cosas que debe hacer viajando por el mundo lo bonito es gritar ‘pura vida en Costa Rica’?”. Lo analicé y dije: “Esto se merece que hablemos de esto y que la canción diga más cosas del país”, explicó Maro.

Así fue como decidió “agregarle más letra” a la canción de la colombiana y en su proceso creativo no estuvo solo. Lo primero que hizo fue publicar un pequeño extracto de su inspiración en un reel de Instagram, que rápidamente se hizo viral y que miles compartieron. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre entre los ticos que se encuentran fuera del país.

Los mensajes llegaron a su chat privado con personas pidiéndole que sacara la canción, que extrañan mucho a su país y que colocara cierta letra en el resto de la canción.

“Puse la frase que dice que ‘si me voy lejos yo nunca te olvido’”, en honor a quienes viven lejos de esta tierra. Incluso, la viralidad de la canción llegó hasta la cantante Maribel Guardia, a quien le llegó su canción gracias a su sobrina, quien sigue a Maro.

“(Maribel) me escribió aparte y fue muy bonito. Me dijo: ‘Te tengo que conocer, me encanta’. Y cuando me di cuenta, me empezó a seguir, compartió el reel y lo comentó”, afirmó el artista.

Antes de lanzar la canción, Dani Maro intentó colaborar con otros artistas costarricenses, pero estos no aceptaron. (Cortesía/Cortesía)

Viralidad entre felicidad y melancolía

Para Dani, alcanzar el top 1 en los más virales significa mucha felicidad, pero a la vez induce a una reflexión importante sobre lo que significa ese primer lugar; sobre todo cuando recientemente se dio a conocer que los ticos escuchan poca música nacional.

“A mí me dan ganas de llorar, la verdad. Me da como melancolía, no sé qué me da, porque yo me he dado la tarea de viajar por diferentes lugares donde hacen la música: Colombia, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, y fue muy sacrificado para mí tocar puertas, ver cómo se me cerraban en la cara y sentirme solo afuera. Me costó mucho”, afirmó.

Hizo esta reflexión porque considera que los ticos deberían apoyarse; especialmente, porque en sus aventuras por el mundo, Maro pudo ver cómo un compositor de Maluma, una de las coristas de Karol G y un compositor muy reconocido que le ha escrito a Alejandro Sanz, se ayudaban entre sí.

De hecho, antes de lanzar la canción Pura vida en Costa Rica, Maro buscó a más cantantes nacionales para unirse al proyecto.

“Le toqué la puerta a artistas de Costa Rica que yo consideraba y que la gente etiquetó, y la verdad es vacilón porque me dijeron: ‘Ah, no, es que tengo un concierto ahorita bastante grande, no sé qué’. Entonces uno dice: ‘Si fuera Ricky Martin el que le está diciendo, usted deja el concierto, va y graba’”, explicó el artista.

Dani insiste en la situación es dolorosa, porque con ese tipo de actitudes el “país se divide y no se forma la industria”. Por otro lado, lamenta que el tico no se identifique del todo con la música de los mismos costarricenses.

“Que nuestro país no nos reconozca o no se identifique tanto con las canciones que hacemos es muy doloroso”, comentó.

“El tico es difícil para aceptar lo que no suene sincero de parte de sus propios cantantes. Entonces, yo me incluyo ahí, yo antes copiaba lo que el colombiano hacía y me vestía igual que el colombiano y todo lo que fuera. Esta es la primera canción que yo hago donde realmente dije lo que quería decir, donde no escuché a nadie, nada más dije: ‘Voy a hacer lo que yo siento’”, dijo.

Esta vez, Maro afirma que su música tiene esencia propia, un detalle que según productores internacionales él no tenía.

La inspiración de Dani Maro para la canción fue una frase de Karol G incluida en su tema 'Viajando por el mundo'. (Cortesía/Cortesía)

El deseo de Maro

Durante la entrevista con La Nación, Dani Maro se mostró diferente, más serio de lo normal y hasta algo pensativo. El motivo es uno: el artista tico tiene claro que hoy está de número 1, pero luego no sabe lo que viene.

“¡Qué bonito sería que un día ustedes nos estén llamando, nos estén entrevistando y estemos 10 o 15 (ticos) en Las Vegas recibiendo un premio en algún Grammy!”. A mí lo que me pone a pensar es que es bonito estar en el top 1, pero no creo que ese sea el techo”, señaló.

Maro desea que en algún momento los costarricenses logren llenar varios estadios como lo hizo Karol G, Feid o Bad Bunny.

“Yo soy muy soñador, sobre todo cuando veo lo que está pasando con esta canción y lo bendecidos que somos como país. Pero esa ‘llamita’ podría encender todo lo demás o bien se podría apagar, eso también es parte de lo que pienso”, finalizó el artista.