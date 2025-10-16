Viva

El artista más viral de Costa Rica se debate entre la felicidad y el dolor por poco apoyo en el país

El artista costarricense Dani Maro se posiciona en el top de Spotify con su tema viral ‘Pura vida en Costa Rica’. Sin embargo, cuestiona la unión de los artistas nacionales y el poco apoyo del público

Por Fiorella Montoya
La canción de Dani Maro, 'Pura vida en Costa Rica' se ha mantenido por un mes como la más viral de Costa Rica en Spotify.
La canción de Dani Maro, 'Pura vida en Costa Rica', se ha mantenido por un mes como la más viral de Costa Rica en Spotify. (Cortesía/Cortesía)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

