Viva

Inesperado error durante transmisión en vivo de ESPN se hizo viral: vea el momento

El incidente ocurrió durante el partido de la Champions League entre el Frankfurt y el Liverpool

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Juan Manuel “Bambino” Pons saludó con humor tras notar el fallo técnico en la transmisión de ESPN.
Juan Manuel “Bambino” Pons saludó con humor tras notar el fallo técnico en la transmisión de ESPN. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ESPNJuan Manuel “Bambino” Pons
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.