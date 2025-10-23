Inesperado error durante transmisión en vivo de ESPN se hizo viral: vea el momento

Un inesperado momento de humor marcó la transmisión de ESPN de este miércoles 22 de octubre durante el partido de la Uefa Champions League entre el Frankfurt y el Liverpool. Un error técnico dejó al aire, por unos segundos, la cámara que enfocaba al relator argentino Juan Manuel “Bambino” Pons y a su compañero Jorge Baravalle dentro de la cabina de transmisión.

El percance sorprendió a ambos periodistas. Mientras Baravalle intentaba comprender lo ocurrido, el “Bambino” reaccionó con naturalidad y dijo: “Hola, ¿cómo les va?”, dijo mirando directamente a la cámara. El saludo improvisado se volvió viral, apenas terminó la transmisión.

En las imágenes también se observó a una mujer que abandonó rápidamente la cabina al notar el error. Pocos segundos después, la señal regresó a la normalidad y el partido continuó sin contratiempos.

Juan Manuel “Bambino” Pons es una de las voces más reconocidas del relato deportivo argentino. Su estilo característico consiste en cantar los nombres de los futbolistas con melodías de canciones de rock y pop, lo que le ha dado un sello único y una amplia popularidad en América Latina.