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(Video) ‘Por favor, Virgencita, ya’: David Bisbal muestra el susto que vivió durante terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 dejó más de 100 muertos y causó momentos de intensa angustia al cantante español

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Por Fiorella Montoya
David Bisbal, cantante español
David Bisbal, quien se encontraba hospedado en Bogotá, Colombia, registró en video el aparatoso movimiento telúrico. (archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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