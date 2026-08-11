(Video) ‘Por favor, Virgencita, ya’: David Bisbal muestra el susto que vivió durante terremoto en Colombia

David Bisbal, quien se encontraba hospedado en Bogotá, Colombia, registró en video el aparatoso movimiento telúrico.

El cantante español David Bisbal vivió momentos de angustia la mañana de este lunes 10 de agosto, ya que se encontraba en Colombia al momento del fuerte terremoto de 7,4 ocurrido en ese país.

El artista publicó un video de cómo se veía el movimiento telúrico en el lugar donde estaba hospedado. La lámpara se movía y él rogaba porque pasara rápido.

“Un terremoto, espero que no pase nada. Dios mío. Por favor, por favor, Virgencita, ya, ya estamos. Ya, tranquilo, para”, decía en medio del temor.

Horas después, Bisbal publicó un video hablando del momento y dijo que realmente se asustó al inicio.

“Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio. Pero me di cuenta enseguida de que, después de un minuto aproximadamente, todo acabó”, dijo.

Además, dio a conocer que a su alrededor sonaban alarmas de otros edificios.

“Ya vieron la magnitud de este desastre natural, que en Cali y en otras provincias del interior de Colombia ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas”, añadió en el video.

El terremoto ha dejado al menos 132 muertos en diversas regiones de Colombia.