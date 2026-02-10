David Bisbal de luto por fallecimiento del hombre más importante de su vida

El padre de David Bisbal fue un reconocido boxeador en España y gran amante de la música.

El padre del cantante español David Bisbal falleció este martes 10 de febrero, según informaron diversos medios internacionales. José Bisbal, quien en su juventud fue un reconocido boxeador profesional, murió a los 84 años.

El artista confirmó la noticia a través de sus redes sociales y recordó públicamente la dura enfermedad que padecía su padre: Alzheimer, un mal que lo llevó a perder el reconocimiento de sus seres queridos.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el intérprete de Ave María en su cuenta de Instagram.

Nacido en 1941 en Almería, José Bisbal comenzó su carrera en el mundo del boxeo en 1961 y se retiró en 1976. Fue siete veces campeón de España y marcó un hito en la historia del deporte nacional al convertirse en el primer púgil español en aceptar un combate en el extranjero.

Conocido cariñosamente como “Pepe”, también sentía una profunda pasión por la música, lo que lo llevó a participar en varios programas de radio durante su juventud.

En entrevistas pasadas, David Bisbal había hablado abiertamente sobre la enfermedad de su padre: “Nosotros ya nos hemos ido acostumbrado, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo”, contó el artista a la revista ¡Hola!.

“Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí se acuerda de su época de boxeador”, añadió.

En una ocasión, el cantante compartió un video con su padre donde quedaba en evidencia la progresión de la enfermedad: al preguntarle si sabía quién era, José Bisbal no pudo responder. El emotivo video conmovió a miles de internautas, quienes enviaron mensajes de apoyo y fuerza al artista y su familia.

A José Bisbal le sobreviven su esposa María Ferre y sus tres hijos: María del Mar, José María y David.