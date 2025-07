(Video) Mujer ebria generó tensa situación en show de comediante costarricense

El comediante costarricense Daniel Ugalde compartió en sus redes sociales un video que resume cómo una mujer interrumpió y llenó de incomodidad uno de sus más recientes espectáculos, en lo que parece ser un bar restaurante.

Ugalde introdujo el video con un fragmento del cantante Enrique Bunbury, donde muestra su enojo hacia una persona que grabó gran parte de su concierto con el celular, como ejemplo de que esa situación se queda corta a la par de lo que vivió el humorista tico.

“Si Bunbury hubiera tenido que soportar la borracha que llegó a un show mío y que me tuve que aguantar por hora y media en primera fila... Se los juro que yo me gané el cielo“, comentó.

Daniel Ugalde vivió una tensa situación en uno de sus shows

Posteriormente, se ve al cómico en tarima dirigiéndose a una mujer. Le pregunta por su nombre y oficio, y le pide amablemente que reduzca sus participaciones a cuando él, como artista encargado del show, solicite que el público intervenga.

“Ya me voy a quedar callada, entonces. Yo no puedo decir nada, usted me dijo que me quedara callada”, respondió la mujer de mala gana y en voz alta.

En una de las tantas interrupciones de la mujer, Daniel Ugalde no pudo ocultar su hartazgo con la situación. (Captura de video/Captura de video)

Por su manera de expresarse y vocalizar, la mujer, quien aseguró ser enfermera, daba todos los indicios de encontrarse en estado de ebriedad. No obstante, Ugalde trató de llevar la situación a buen puerto y utilizar a la persona como estímulo para hacer chistes.

“Yo empecé a hacer esto de comedia, por la vara muy romántica de ‘ay, qué lindo, dedicarme a hacer reír a la gente, qué chiva’. Ya después de hacerlo por dos años me he dado cuenta de que realmente el trabajo es 90% andar callando borrachos”, dijo el humorista.

Luego de unos segundos de risa del público, la mujer espetó un insulto groseramente.

Más adelante, se observa cómo el comediante tuvo que alzar la voz para concluir un chiste, pues la mujer trató de interrumpirlo en repetidas ocasiones. De hecho, aprovechó un momento de silencio para decirle al cómico de stand up: “Usted lo que tiene miedo es de que me paguen a mí en vez de usted”.

Posteriormente, ella se levantó de la mesa con rumbo al baño y, durante el trayecto, Ugalde hizo varias bromas. Incluso, dirigió una consulta a una de las personas que, en apariencia, acompañaban a la susodicha.

“¿Usted por qué me trae esta gente al show, amiga? Pero, ¿qué pasa, yo te he hecho algo?”, cuestionó el comediante a modo de broma.

