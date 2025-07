Tica vivió dos años en Irlanda, ‘amó’ el país, pero tuvo que volver a Costa Rica por esta razón

Una influencer costarricense, quien figura en TikTok como Dana Littlewall, explicó a sus seguidores, a quienes había compartido gran parte de su experiencia viviendo en Irlanda, el porqué tuvo que abandonar el país europeo.

Dana radicó en suelo irlandés durante dos años, en los que estudió inglés, llegó a tener dos trabajos y disfrutó de bondades como el transporte público y la seguridad ciudadana.

Sin embargo, desde hace unas semanas decidió, junto a su pareja, regresar a Costa Rica. Esto porque se venció su estadía, la cual había gestionado como estudiante del idioma.

“Con el curso que yo fui, que fue un curso de inglés, siempre les he dicho que era una excusa para poder estar legal, tener permiso de trabajo, de estudio; poder vivir ahí prácticamente”, comentó.

Dana Littlewall explicó por qué volvió a Costa Rica tras dos años en Irlanda

La creadora de contenido detalló que la opción que le quedaba para continuar era realizar estudios superiores, pero esto no estaba dentro de su plan de vida. No obstante, expresó que vivir en Irlanda es una experiencia que le recomendaría a cualquiera.

“Nuestra estancia en Irlanda se terminó y no por nada malo, lo amamos. Entonces, si ustedes vieron mis videos en algún momento y se antojaron: ¡vayan!. Si yo pudiera volver a hacer este proceso, si me pusieran la oportunidad en este momento y me dicen: ‘Dana, dos años, Irlanda, inglés, excusa, estudiar, trabajar’, lo haría 100%”, dijo Littlewall.

“Desearía no haber ido porque, obviamente, solo se puede hacer una vez. Yo desearía ser alguno de ustedes que no ha ido e ir a empezar mis dos años en este momento. 1.000 veces más lo haría”, concluyó.