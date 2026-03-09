Video muestra a hombre rayando las paredes del teatro Melico Salazar en marcha del 8M

La ministra de Salud Mary Munive y el ministro de Cultura Jorge Rodríguez, denunciaron públicamente que en el teatro Melico Salazar, personas rayaron las paredes durante la marcha del 8M.

Tras la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se realizó este domingo 8 de marzo, la ministra de Salud, Mary Munive, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, denunciaron que participantes de la actividad rayaron las paredes del teatro Melico Salazar en San José y otros espacios públicos de la ciudad.

“Sabemos que hay libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero ¿esta es la manera que tenemos para poder conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres? ¿El voto y el derecho a la educación se demuestran con esta clase de educación, rayando edificios patrimoniales?“, manifestó la jerarca de Salud en un video que fue publicado en Facebook y en el cual está acompañada por Rodríguez.

Sin embargo, el perfil de Instagram de Somos Fuego CR (identificado como un espacio de feminismo interseccional) publicó un video en el que se ve a un hombre no identificado rayar las paredes del teatro josefino con una pintura en aerosol. En este clip, escribieron la leyenda: “Doña Mary Munive, por favor, deje el teatrito, que una de nosotras fue a frenar al que estaba rayando el Melico Salazar y debo decirle que es uno de los jaguares”.

El video ha causado una fuerte reacción de algunas participantes de la marcha, quienes exigen una disculpa pública a las autoridades que denunciaron los hechos. Para ellas, el hombre no tiene nada que ver con el movimiento y la reacción de Munive y Rodríguez estaría estigmatizando a las marchistas.

“Yo también lo tengo grabado. El tipo anduvo buen rato molestando y le quitó una lata de spray a alguna de las chicas”, escribió una usuaria en Instagram.

Acto vandálico estaría en investigación

Munive afirmó que tanto Cultura como autoridades de la Municipalidad de San José están “buscando a las causantes” de los actos vandalicos registrados en el teatro.

La ministra agregó que conversó con Yariela Quirós, vicealcaldesa de San José, para buscar a las personas responsables por medio del monitoreo de cámaras de la ciudad y ponerlas a disposición de las autoridades.

“El día de mañana (lunes), la Dirección de Patrimonio está haciendo el levantamiento oficial de las condiciones en las que han dejado el teatro Melico Salazar y también el quiosco del parque Central para presentar la denuncia ante los tribunales judiciales de forma inmediata”, expresó Rodríguez.