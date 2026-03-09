Video muestra a hombre rayando las paredes del teatro Melico Salazar en marcha del 8M

Tras la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se realizó este domingo 8 de marzo, la ministra de Salud, Mary Munive, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, denunciaron que participantes de la actividad rayaron las paredes del teatro Melico Salazar en San José y otros espacios públicos de la ciudad.
“Sabemos que hay libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero ¿esta es la manera que tenemos para poder conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres? ¿El voto y el derecho a la educación se demuestran con esta clase de educación, rayando edificios patrimoniales?“, manifestó la jerarca de Salud en un video que fue publicado en Facebook y en el cual está acompañada por Rodríguez.
Sin embargo, el perfil de Instagram de Somos Fuego CR (identificado como un espacio de feminismo interseccional) publicó un video en el que se ve a un hombre no identificado rayar las paredes del teatro josefino con una pintura en aerosol. En este clip, escribieron la leyenda: “Doña Mary Munive, por favor, deje el teatrito, que una de nosotras fue a frenar al que estaba rayando el Melico Salazar y debo decirle que es uno de los jaguares”.
El video ha causado una fuerte reacción de algunas participantes de la marcha, quienes exigen una disculpa pública a las autoridades que denunciaron los hechos. Para ellas, el hombre no tiene nada que ver con el movimiento y la reacción de Munive y Rodríguez estaría estigmatizando a las marchistas.
“Yo también lo tengo grabado. El tipo anduvo buen rato molestando y le quitó una lata de spray a alguna de las chicas”, escribió una usuaria en Instagram.
Acto vandálico estaría en investigación
Munive afirmó que tanto Cultura como autoridades de la Municipalidad de San José están “buscando a las causantes” de los actos vandalicos registrados en el teatro.
La ministra agregó que conversó con Yariela Quirós, vicealcaldesa de San José, para buscar a las personas responsables por medio del monitoreo de cámaras de la ciudad y ponerlas a disposición de las autoridades.
“El día de mañana (lunes), la Dirección de Patrimonio está haciendo el levantamiento oficial de las condiciones en las que han dejado el teatro Melico Salazar y también el quiosco del parque Central para presentar la denuncia ante los tribunales judiciales de forma inmediata”, expresó Rodríguez.