Video muestra a hombre rayando las paredes del teatro Melico Salazar en marcha del 8M

Autoridades de gobierno denunciaron que hubo vandalismo en el teatro Melico Salazar durante la marcha del 8 de marzo

Por Jessica Rojas Ch.
Melico Salazar 8M
La ministra de Salud Mary Munive y el ministro de Cultura Jorge Rodríguez, denunciaron públicamente que en el teatro Melico Salazar, personas rayaron las paredes durante la marcha del 8M. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

