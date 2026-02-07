Video de monito que se ‘encaramó’ en policía conmueve redes sociales: ‘Qué orgullo vivir en Costa Rica’

Un tierno encuentro entre un monito cariblanco y un oficial de la Fuerza Pública cautivó las redes sociales.

El tierno momento ocurrió en San Mateo de Alajuela, en enero, cuando el oficial —identificado en TikTok como Jose A— compartió un video de su inesperada y encantadora experiencia.

En las imágenes, se observa cómo el pequeño mono, con una curiosidad desbordante, se trepa por el brazo del policía como si fuera una rama más y comienza a juguetear con lo que parece ser un fruto.

En medio del juego, el animalito apoya una de sus manos sobre uno de los cargadores del oficial. Ante la posibilidad de que se lo llevara, el policía actúa con calma y lo guarda en uno de sus bolsillos, sin interrumpir el momento ni perturbar al curioso monito.

Emocionado y sorprendido, el oficial compartió el video en su cuenta de TikTok, donde rápidamente se volvió viral.

Los comentarios reflejan la conexión que la escena generó en el público: “Para que vean que los policías son humanos, como nosotros”, “Linda naturaleza de Dios los animalitos”, “Qué bella es nuestra fauna”, fueron algunas de las reacciones.

La publicación acumula ya más de 12.400 me gustas y 171.200 visualizaciones, una muestra de cómo la empatía entre seres vivos puede conmover a miles y recordarnos la belleza que habita en la naturaleza costarricense.