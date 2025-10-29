Ciencia

Esta especie de mono comparte carne como los humanos: lo que descubrieron los científicos

El comportamiento de los babuinos de Guinea al repartir carne revela similitudes sociales con los humanos, según una investigación de nueve años en África Occidental

Por O Globo / Brasil / GDA
Los babuinos de Guinea reparten carne con familiares o aliados, igual que grupos humanos tradicionales.







