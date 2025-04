Así es el mono capuchino que vive en Costa Rica: curioso, creativo y vengativo

La primatóloga Susan Perry, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), ha pasado gran parte de los últimos 35 años estudiando la compleja vida social de los monos capuchino o cariblancos en un campo de estudio que estableció en uno de los últimos parches de bosque tropical seco en el noroeste de Costa Rica.

Se ha fascinado por cómo los capuchinos jóvenes adquieren todos los conocimientos y habilidades que necesitan para sobrevivir y prosperar en su entorno natural y social, y los divertidos errores que cometen en el camino. Su trabajo ha revelado que los capuchinos jóvenes, al igual que los niños humanos, están especialmente adaptados para aprender, y que las dos especies tienen muchas cosas en común, como la tendencia a participar en comportamientos extraños similares a rituales que parecen no tener otra función que fortalecer lazos entre los individuos.

Al igual que los humanos, los capuchinos son curiosos, manipuladores, casi obsesivamente sociales y no se meten con nadie, y —como Perry ha explicado en dos artículos en el Annual Review of Anthropology— hay mucho que podemos aprender de ellos sobre cómo la cultura, incluida la nuestra, evoluciona.

Los monos capuchinos se observan unos a otros como parte de sus rituales, especialmente en los relacionados con la alimentación. (Patrick Kolence/Patrick Kolence)

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.

- ¿Cómo y por qué terminó trabajando con monos capuchinos de cara blanca?

- En mis estudios de posgrado me intrigaba mucho la evolución de la inteligencia. Al igual que nosotros, los capuchinos han desarrollado un cerebro extremadamente grande en relación con su tamaño corporal. En aquel entonces, a finales de la década de 1980, apenas sabíamos nada sobre los capuchinos, especialmente sobre su comportamiento social. Así que decidí iniciar mi propio estudio a largo plazo en la Reserva Biológica Lomas Barbudal en Costa Rica.

“En lo que no pensé fue en que, debido a que era tan montañoso y el terreno era realmente horrible, sería difícil retener al personal o colaboradores a largo plazo, encontrar suficientes personas que se quedaran conmigo en esta dura tarea de escalar acantilados y vadear ríos todo el día.

“Pero en lugar de buscar un lugar más conveniente, solo comencé el trabajo. Estaba demasiado emocionada por conocer a los capuchinos”.

- He intentado observar a los capuchinos en sus actividades en los zoológicos, y me parece que van a toda velocidad —a un ritmo demasiado rápido para que mi pobre cerebro lo procese—. ¿Cómo es usted capaz de comprender y registrar toda esta información detallada sobre su comportamiento?

- Es como ver personajes de dibujos animados, acción rápida todo el día. Me llevó unos meses sentir que había captado todo el repertorio de comportamiento. Estuve agregando nuevos comportamientos durante todo el primer año. Pero los capuchinos inventan cosas todo el tiempo, y eso es parte de lo que me interesa. Así que siempre estoy atenta a los nuevos inventos, porque son muy creativos. Siempre tengo un dispositivo de grabación en una mano para grabar nuevos inventos.

“Hoy trabajamos en equipos. Siempre necesitamos que una persona tenga los ojos clavados en los monos, hablando lo más rápido posible a un dispositivo de grabación, mientras que la otra persona intenta escribir los códigos en un teléfono lo más rápido que puede. Antes de que un nuevo asistente llegue al campo, le doy varios cientos de códigos que debe memorizar, y también tiene que aprender a escribir rápido.

“Una cosa es estar sentado en una silla escribiendo a toda velocidad, pero otra muy distinta es escribir a toda velocidad mientras se atraviesa una valla de alambre de púas o se cruza un río saltando de piedra en piedra. Se necesitan al menos tres meses de entrenamiento desde el amanecer hasta el anochecer”.

Este es parte del equipo de la UCLA que participa en el estudio de los monos capuchinos. (Archivo de Lomas Barbudal Monkey Project/Archivo de Lomas Barbudal Monkey Project)

- ¿Ha podido documentar algún nuevo invento que se esté extendiendo entre la población?

- Bueno, observamos a los monos todo el día, todos los días, pero obviamente no observamos a todos los monos todo el día, todos los días. Así que cuando vemos algo nuevo, no podemos decir con certeza que nunca antes lo hubieran hecho de esa manera. Pero podemos establecer patrones de quién hace algo primero, hasta donde sabemos, de quién mira a quién, y luego registrar cualquier cambio en la forma en que se hacen las cosas a lo largo del tiempo.

“Por ejemplo, hicimos un estudio sobre las frutas con forma de empanada del árbol panamá, Sterculia apetala. Es un alimento muy difícil de procesar. Requiere conocimiento, fuerza y agilidad. Algunos monos tardan más de una hora en procesar una. Algunos nunca lo dominan. Otros pueden hacerlo en 10 segundos.

“Hay una sección del área de estudio que no tiene ninguno de estos árboles. Teníamos algunos monos adultos que habían aprendido a procesar estas frutas en un lugar y luego se trasladaron a una zona que no tenía ninguna de estas frutas. Así que los recién nacidos de ese grupo no habían tenido acceso a este alimento antes.

“Brendan Barrett, mi estudiante de posgrado en ese momento, recogía frutas trepando a los árboles y luego las llevaba al grupo donde los bebés nunca las habían visto. Pudimos registrar todo lo que hacían con estas frutas y cada vez que tenían la oportunidad de manipularlas o ver cómo se manipulaban.

“Brendan examinó las contribuciones independientes de dos tipos de aprendizaje en las habilidades de procesamiento de frutas de los monos jóvenes: el aprendizaje por ensayo y error que hacen por sí mismos y el aprendizaje social que hacen observando a monos más experimentados. Resultó que ambos tipos de aprendizaje eran importantes. Todos se dieron cuenta rápidamente de que un macho llamado Napoleón sabía cómo procesar estas frutas rápidamente. Así que todos lo observaban, y su técnica pronto se hizo muy popular".

- ¿Los monos jóvenes solo imitan a los individuos exitosos o también cometen errores?

- A veces cometen errores. Hay algunas frutas que están cubiertas de pelos horribles que realmente duelen, y los monos las frotan contra una rama para quitar los pelos. Pero, algo que resulta confuso para los infantes, los capuchinos también se frotan sustancias desagradables en el pelaje como repelente de insectos. Así que a veces, cuando los bebés ven a alguien frotarse, piensan: ‘Oh, es una de esas cosas que te frotas por todo el cuerpo’, y agarran uno de esos frutos espinosos y se lo frotan por todo el cuerpo —y luego debe picarles mucho durante todo el día—.

“Eso son malentendidos. Pero, en ocasiones, también aprenden cosas unos de otros que pueden ser perjudiciales. Hay varias familias que se frotan entusiastas con frutos de marañón masticados por todo el cuerpo. Sin embargo, una de estas familias parece ser alérgica, por lo que les salen sarpullidos cuando se frotan con esta toxina. Pero como hay un retraso entre el momento en que lo hacen y el momento en que les sale el salpullido, parece que nunca se dan cuenta de la relación. No mueren a causa de ello, pero los salpullidos se inflaman, sangran, causan picazón hasta que las frutas están fuera de temporada”.

- ¿Aprenden los monos jóvenes de manera similar a los bebés humanos o hay diferencias?

- Encontramos algo que encaja con el trabajo en humanos, y es que los monos jóvenes son más flexibles. Les gusta probar cosas nuevas y se meten muchas cosas en la boca, como hacen los bebés humanos. También son más propensos a observar lo que hacen los demás e incorporar lo que vieron en lo que hacen a continuación.

“Y a menudo se acercan y miran fijamente a alguien que está lidiando con un alimento que es raro o difícil de procesar, lo que indica que están interesados en aprender sobre cosas que no conocen y que podrían ser buenas para comer. Así que parece que están estructurando sus observaciones de una manera que les dará información sobre cómo hacer cosas difíciles o importantes.

“Creo que una de las diferencias con el desarrollo humano, por otro lado, es que los bebés capuchinos son muy proactivos en la forma en que buscan información, y de manera intrusiva, como: ¿Puedo tocar esto? ¿Puedo probar eso? ¿Qué estás haciendo? Parece una gran molestia, pero los adultos son bastante indulgentes y tolerantes con los bebés.

“Inicialmente, los bebés no tienen muy buena información sobre la estructura de poder del grupo. Así que amenazan al macho alfa y hacen cosas de las que no podrán salir impunes más adelante en la vida. Sin embargo, nadie agarra a un bebé por la cola y le dice: ‘Escucha, niño, es hora de que aprendas cómo se hacen las cosas por aquí‘, o algo así. Nadie corrige la estupidez en los capuchinos. A menos que haya un depredador o un macho enemigo cerca —entonces los adultos irán a agarrar a los bebés—”.

- ¿Se ocupan todos de los niños juntos o cada adulto se ocupa de los suyos?

- Los capuchinos tienen lo que llamamos aloparentalidad —adultos que no son los padres que cuidan de los bebés— e incluso hembras que amamantan a crías que no son suyas. Hemos visto a huérfanos ser adoptados y sobrevivir con la leche que obtienen de hembras que no son sus madres.

“Alrededor de los tres meses de edad, los bebés empiezan a bajarse de la espalda de la madre y a subirse a la espalda de otros adultos. Especialmente entre los tres y los seis meses, siguen subiéndose regularmente a la espalda de alguien, pero es más frecuente que lo hagan a los alopadres que a la madre. Hay mucha iniciación de los bebés a los alopadres, pero los adultos también pueden acercarse y agacharse activamente y decir: ‘Súbete a mi espalda, vamos a divertirnos’. Los adultos suelen estar muy ansiosos por hacer esto: pueden estar suplicando que se les permita llevar a un bebé durante un rato.

El aloparentaje consiste en que los adultos se hacen cargo de los más pequeños, aunque no sean sus hijos. Esta es una de las características de esta especie. (Susan Perry/Susan Perry)

“También existe una competencia activa entre los machos —normalmente jóvenes, adolescentes o subordinados— para hacerse cargo de determinados bebés. Primero vienen a examinar los genitales de un bebé, ya que normalmente quieren criar específicamente a los bebés macho. Creemos que esto se debe a que todos los machos acabarán saliendo del grupo y se están vinculando con machos más jóvenes que podrían unirse a ellos cuando emigren".

- ¿Los capuchinos también pasan por una especie de adolescencia?

- Algo interesante es que, a medida que crecen, los jóvenes empiezan a interesarse por lo que llamamos rituales de prueba de vínculo, como abrirse la boca unos a otros, chuparse los apéndices, olfatearse o cogerse de las manos, tamborilearse el uno al otro. El más extraño de estos rituales es lo que llamamos meter el dedo en el ojo, en el que se meten los dedos en las cuencas de los ojos. Es una idea muy mala si necesitas percepción de profundidad para vivir en los árboles, que esas uñas largas y sucias toquen tu ojo.

“Ese sigue siendo el invento más desconcertante que se ha extendido y ha perdurado durante años y años. Pero creo que el hecho de que sea arriesgado puede ser la clave: solo lo harías con un individuo en el que confíes.

“Parece que hay una negociación inicial sobre quién hace qué, y luego dos monos finalmente se acomodan juntos en este ritual. Es algo que parece muy incómodo. Pero lo hacen una y otra vez con el mismo patrón, semana tras semana”.

Parte de los rituales de los monos capuchinos consiste en tocarse. Esta es una forma de reconocerse, pero también de diálogo. (Susan Perry/Susan Perry)

- ¿Por qué cree que este tipo de vínculo es tan importante?

“Cuando un nuevo macho llega y toma la posición de dominante, a menudo mata a todos los infantes. Así que creo que gran parte de lo que ocurre en los grupos sociales de capuchinos es que las hembras se unen para apoyar al macho alfa y asegurarse de que no sea derrocado y de que su descendencia sobreviva. Los machos alfa exitosos pueden permanecer en el poder al menos 18 años, y la estabilidad que proporcionan significa que los bebés tendrán un entorno social mucho más rico y una mejor oportunidad de éxito en la vida porque ellos y sus compañeros de juego no tienen esta amenaza de infanticidio.

“Aunque los capuchinos discuten mucho, siempre que surge una amenaza externa, están totalmente unidos. Podrían haber tenido hace poco una gran pelea y luego un macho de otro grupo se acerca, y todos se ayudan entre sí para luchar contra él. Hay una enorme psicología de ‘enemigo común’ en los capuchinos. Para tratar de resolver sus propias pequeñas disputas dentro de su grupo, ocasionalmente incluso buscarán un enemigo común, a veces uno realmente absurdo, como un montón de caca u otra cosa para amenazar conjuntamente.

“Curiosamente, sin embargo, a veces, después de que un encuentro entre grupos parece haber terminado y los machos alfa han abandonado la escena, los machos subordinados de cada grupo vuelven al lugar del encuentro y hacen cosas más agradables, como bailar entre ellos o incluso tener relaciones sexuales. El sexo entre machos es muy común en los capuchinos, y básicamente se parece a los comportamientos que implican el sexo conyugal.

“Creo que se están tanteando unos a otros: ‘Ahora mismo soy leal a este grupo, pero si nunca consigo aparearme aquí, tal vez me una a tu grupo. ¿Cómo me tratarías?‘. Ese tipo de cosas".

Susan Perry lleva décadas investigando el comportamiento de los monos capuchino o cariblancos. (James Provost/James Provost)

- ¿Muestran la misma determinación cuando se enfrentan a depredadores?

- Oh, sí, no le tienen miedo a nada, ni siquiera a los grandes felinos. Creo que, en general, son apropiadamente cautelosos con los humanos. Tienen una llamada de alarma humana especial, y cuando la hacen, normalmente se agachan detrás de los troncos de los árboles y solo asoman de vez en cuando, que es lo correcto en ese contexto.

“Aunque a veces creo que podrían irse un poco antes ante el peligro: son un poco curiosos —les gusta saber de los peligros—.

“Y casi siempre están a la ofensiva. El único animal con el que son amables es con los agutíes, y creo que es porque se benefician de sus llamadas de alarma. No se meten con ellos, pero sí les gusta meterse con cualquier otra criatura.

“Y son unas mascotas terribles. Recibo correos electrónicos con frecuencia de personas que adoptaron un capuchino bebé y ahora es un adolescente, y me dicen: ‘¿Qué hago?‘. Bueno, metiste la pata. Nunca deberías haber adoptado un capuchino. No deberías traerlos a tu casa. Son criaturas salvajes. Tienen un temperamento muy luchador. Sí, van a destrozar tu casa. Sí, te van a morder cuando estén disgustados contigo.

“Muchas especies tienen gestos formales de sumisión después de una pelea para reconocer que han perdido. Los capuchinos nunca reconocen que han perdido. Solo retroceden y dicen: ‘Me vengaré más tarde’. Esa es la actitud de los capuchinos”.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español , una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en español”.