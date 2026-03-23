Victoria Kjær lo ganó todo en Miss Universo… y ahora toma el control de la franquicia en su país

Victoria Kjær Theilvig, quien ostenta el título de Miss Universo Dinamarca 2024, asumirá la dirección de la franquicia de Miss Universo en su país. La organización confirmó el nombramiento como parte de una transformación institucional que busca renovar los valores de la competencia nacional.

La modelo, reconocida por representar a la nación danesa en el certamen internacional, e incluso visitar otros países —como Costa Rica el año pasado— utilizará su experiencia en las pasarelas para liderar los procesos internos de la franquicia. Según la institución, su paso por la competencia mundial consolidó su perfil estratégico y su conocimiento directo sobre las exigencias de la industria moderna.

Kjær Theilvig indicó que su gestión se enfocará en fortalecer la plataforma mediante el impulso al empoderamiento femenino y la promoción de la inclusión. “Esta transición marca un nuevo capítulo importante para Miss Universo Dinamarca. Me comprometo a apoyar a la próxima generación de mujeres y a brindar herramientas para generar un impacto significativo”, afirmó la ahora directora.

Bajo su liderazgo, la organización pretende posicionarse como un espacio que valore la inteligencia, la individualidad y el impacto social de las mujeres danesas.