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Victoria Kjær lo ganó todo en Miss Universo… y ahora toma el control de la franquicia en su país

La querida modelo, quien estuvo de visita en el Costa Rica, ahora es la directora del certamen en su nación de origen

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Por Fiorella Montoya
19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
Victoria Kjær Theilvig tomará el control de su franquicia en Dinamarca. (Lilly Arce)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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