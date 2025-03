Víctor Carvajal sorprendió con lo cambiado que está, cuatro años después de salir de Teletica

Víctor Carvajal fue despedido de Teletica en agosto 2021 y desapareció del ojo público. El presentador dejó a su paso una imagen inconfundible, no solo por su característica personalidad; sino también por su apariencia física, pues se grabó en la mente del público con su rostro afeitado y su tupé alto.

Ahora, casi 4 años después de su último programa en De Boca en Boca, el exconductor televisivo tiene un look muy diferente al que lució en la pantalla de canal 7. Carvajal reapareció en su cuenta de Tik Tok con una fotografía en la que luce con una frondosa barba y una larga cabellera.

Luego de su salida de la televisión, Víctor se mudó a Estados Unidos, donde vive actualmente. Desde ahí ha reaparecido en Tik Tok, donde sube videos con cierta frecuencia y ocasionalmente realiza transmisiones en vivo.

Víctor Carvajal mostró en su cuenta de Tik Tok como luce en la actualidad, a 4 años de su salida de Teletica. (Tik Tok/Tik Tok)

Víctor Carvajal cuenta el año más difícil de su vida

Carvajal salió de Teletica luego de cinco años en la empresa. Aunque las causas de su despido nunca se revelaron oficialmente, esto sucedió días después de que se viera envuelto en una polémica, cuando en un programa al aire realizó comentarios sobre la relación de pareja que desde hace años mantienen la presentadora de Buen día, Nancy Dobles, y el director de Telenoticias, Ignacio Santos.

LEA MÁS: Víctor Carvajal sobre su salida de Teletica: ‘Fue un desliz, la cosa más sin gracia de todas’

En aquel momento, incluso varios trabajadores de la Televisora de Costa Rica firmaron una carta para declarar su molestia con las palabras emitidas por el expresentador.

“Aprovecho para decirles a todas esas personas, 80 personas que firmaron una carta (...) que Dios los bendiga, lo digo de todo corazón, no les resiento absolutamente nada. Tenía que pasar, no se sientan culpables, no se sientan mal. Son personas que van a trabajar al mismo lugar que yo iba a trabajar, no somos compañeros porque son departamentos diferentes. (...) A todos esos que firmaron les deseo montones de bendiciones, no sientan que uno les resiente o que uno va a decir cosas. No, no, no”, dijo luego de ser despedido.

“Fue muy bonito trabajar para la mejor televisora del país y me quedo con eso, de verdad. No me llevo resentimientos y me voy sumamente feliz, con muy bonitos recuerdos, de pocas personas, pero muy bonitos recuerdos”, añadió.