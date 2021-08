Víctor Carvajal sobre su salida de Teletica: ‘Fue un desliz, la cosa más sin gracia de todas’

Víctor Carvajal La transmisión en vivo que realizó Víctor Carvajal en su Instagram superó las 35.000 reproducciones a poco más de una hora de haberse publicado. (Captura de pantalla Instagram)

La noche de este el lunes 23 de agosto, Víctor Carvajal aprovechó Instagram para referirse por primera vez en público a su salida del programa De Boca en Boca de Teletica, acaecida la semana pasada.

El expresentador del espacio de entretenimiento y farándula fue despedido de Canal 7 el viernes 20 de agosto. Ni Carvajal ni la empresa han revelado los motivos de la salida del sarchiceño del espacio; sin embargo, Carvajal se vio envuelto en una polémica tras realizar días antes, durante una emisión del programa, comentarios sobre la relación sentimental de Ignacio Santos, director de Telenoticias, y Nancy Dobles, presentadora de Buen Día.

La transmisión en vivo que realizó Carvajal este lunes en Instagram superaba las 35.000 reproducciones a poco más de una hora de haberla publicado. En sus declaraciones, primero comentó que durante el fin de semana había estado alejado del ojo público porque tuvo que someterse a un procedimiento dental a causa de un problema con una muela.

Luego, comenzó a hablar con las personas que estaban conectadas al en vivo y a contestar algunas preguntas y comentarios.

“Siento que nosotros hicimos un cambio, un cambio bonito, de vacilón, para relajarnos un poquito. Que no todo el mundo acepta las carambadas con buena fe, bueno ya eso es problema de la gente, no de uno. Yo les quiero agradecer a ustedes, chiquillos, por esa fuerza que ustedes siempre me dieron para hacerlo de la mejor forma”, dijo con respecto a su trabajo en De boca en boca y el apoyo del público.

El presentador también se refirió a una carta que un grupo de empleados de Teletica habría firmado para mostrar su molestia con las declaraciones que Carvajal dio al aire previo a su despido.

“Aprovecho para decirles a todas esas personas, 80 personas que firmaron una carta (...) que Dios los bendiga, lo digo de todo corazón, no les resiento absolutamente nada. Tenía que pasar, no se sientan culpables, no se sientan mal. Son personas que van a trabajar al mismo lugar que yo iba a trabajar, no somos compañeros porque son departamentos diferentes. (...) A todos esos que firmaron les deseo montones de bendiciones, no sientan que uno les resiente o que uno va a decir cosas. No, no, no”.

“Fue muy bonito trabajar para la mejor televisora del país y me quedo con eso, de verdad. No me llevo resentimientos y me voy sumamente feliz, con muy bonitos recuerdos, de pocas personas, pero muy bonitos recuerdos”, aseveró el comunicador, quien se había unido al equipo de Teletica en el 2016.

Un “desliz”

Carvajal fue uno de los fundadores del programa 'De Boca en Boca' cuando se lanzó el espacio en el 2016.

Sobre su salida de Canal 7, Carvajal dijo en su mensaje vía Instagram que todo pasó en el momento correcto, cuando tenía que pasar.

“Esto no tuvo que haber pasado ni antes ni después, fue justamente ahora. Por un desliz, por algo que claramente yo no pienso lo que dije. Pero fue la cosa más sin gracia, de todas las barbaridades que a uno se le salen, fue lo más sin gracia; pero tuvo que ser así porque es parte de un plan de Dios”, expresó.

El expresentador afirmó que quedarse sin trabajo es un sentimiento extraño, pero que está bien. Además, contó que tomará unos días de descanso para después dedicarse a buscar empleo y que no tiene planes a corto plazo.

Aprovechó el espacio para darle un agradecimiento al equipo de trabajo de De Boca en Boca y se refirió, en distintos términos, a sus hoy excompañeros presentadores: Carvajal dijo que que Mauricio Hoffmann es uno de sus grandes amigos; expresó su cariño y admiración hacia Monserrat del Castillo y, ante una pregunta de un seguidor sobre su relación con Bismarck Méndez, afirmó que eran compañeros de trabajo, mas no amigos.

Carvajal llegó a Teletica en el 2016, luego de haber destacado en el programa Su mañana de canal 9, aunque varios años antes de su incorporación frente a cámaras, ya había sido parte de la empresa en el departamento de maquillaje. En Televisora de Costa Rica también participó en las transmisiones de fin y principio de año (corridas de toros y El Chinamo), así como en distintas producciones de Teletica Formatos, incluso llegando a convertirse en ganador de la competencia de baile Dancing with the Stars en el 2017.