¡Vicente García, ‘eso no se hace’! El dominicano hizo lo impensable en su concierto en Costa Rica

La noche del jueves 20 de noviembre, Parque Viva fue el recinto de un ritual musical caribeño que arrasó con la compostura de los ticos

Por Jessica Rojas Ch.
Vicente García regresó en concierto a Costa Rica para cantarle a los ticos sus grandes éxitos y presentar oficialmente su nuevo disco 'Puñito de Yocahú', el mismo que acaba de ganar un Latin Grammy. (David Chacón)







Jessica Rojas Ch.

