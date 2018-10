-Además de que me sentí muy feliz por el reconocimiento, creo que influye mucho en mi ilusión por hacer música y la intención de reflejar la música que me gusta escuchar también. De cierta forma me siento una parte que marca un poco la diferencia de lo que se escucha en la radio –que me gusta también– pero creo que debe de haber espacio para la diversidad que tenemos como latinoamericanos.