Vicente García, el que puso merengue y bachata en un Picnic reguetonero

El concierto que el dominicano Vicente García ofreció en la primera fecha del Festival Picnic, el sábado 28 de enero, fue un oasis en medio del reguetón y la música urbana. Lo de Vicente fue un espectáculo que se salió del libreto en un evento en el que el perreo intenso reinó; pero en el que muchos se dejaron encantar por lo más tropical que llevó García al escenario.

El público que se reunió para verlo en la tarima Jogo, a eso de las 5 de la tarde, recibió lo que esperaba: una dosis de letras románticas combinadas con la alegría del sabor latino. Con la voz de Vicente y la alta calidad de sus músicos, Pedregal se convirtió en una pista de baile donde la cadencia de las caderas y los rostros de alegría fueron protagonistas.

Vicente García encantó una vez más a Costa Rica

Vicente García, la Orquesta Filarmónica y el milagro de la música

Esta fue la tercera vez que el dominicano se presentó en concierto en nuestro país, aunque curiosamente todos sus shows han sido muy distintos entre sí. Primero cantó en el 2019, en el club Pepper, para ese momento tenía tres discos de estudio y venía a promocionar Candela, disco dedicado a la bachata.

En setiembre del 2022, dejando la pandemia atrás y con un nuevo álbum (Camino al sol), García vistió de gala sus canciones y las tocó junto a la Orquesta Filarmónica en el teatro Melico Salazar, en dos conciertos repletos de público.

En su tercer concierto, por su parte, el dominicano se sumó a un festival donde hubo una amplia variedad de presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Allí, como era de esperarse, también cumplió y gustó.

Después de su show, en el que incluyó a la cantante tica Kumary Sawyers para interpretar juntos Dulcito e’ coco, Vicente habló con La Nación sobre la relación que lo une con los ticos, sobre todo desde que visitó nuestro país en el 2017 con su disco Melodrama bajo el brazo (con esa producción logró conquistar tres premios Latin Grammy).

“Estoy contentísimo de regresar aquí. Este país ha sido testigo de todo lo que ha venido pasando desde la primera vez. He tenido la suerte de contar con el cariño del público costarricense y hoy (sábado 28 de enero), ha sido otra prueba de eso. Así que me voy contento, tal como me fui hace tres meses que hice el concierto sinfónico. Gran parte de mi corazón está en Costa Rica”, dijo el artista minutos después de bajar de la tarima en el Picnic.

Vicente García se presentó en el escenario Jogo en la primera fecha del Festival Picnic que se realizó en Pedregal. (Fotografía: Luis Alvarado/Cortesía)

Vicente García sobre su concierto con la Filarmónica: ‘Al oír los arreglos lloro de la emoción’

-¿Cómo se siente de que Costa Rica lo haya acompañado en todo el proceso de su carrera?

-Costa Rica es como siento a mi país, como siento a Colombia, que son lugares que te hacen sentir parte de esa misma cultura. Que te entregan mucho cariño, entendimiento a lo que tú quieres apostar, a la música que tú quieres entregar. Costa Rica, junto con Colombia y Dominicana, son los tres países que más han alimentado mi confort como artista.

-Esa investigación musical que ha hecho durante tantos años se ve reflejada en la respuesta del público que fue a su concierto. ¿Qué dice de este público que está sediento de escuchar nuestra música?

-Para mí es un gran saludo, sobre todo porque yo disfruto demasiado todo tipo de música. El reggae para mí es importantísimo, también el reguetón, porque tengo muchos amigos que lo hacen, y sé lo difícil que es ser aceptado en un ambiente en el que están primando esos ritmos. Por eso venir a tocar merengue y bachata y que a uno lo quieran, ¡coño!, me siento muy feliz.

-Hubo arreglos especiales de canciones para este show, ¿cómo fue la preparación para este espectáculo?

-Ya yo llevo cuatro discos, cuando uno tiene un repertorio de tantas canciones como que va entendiendo el lugar al que va a tocar. Este era un festival con muchas otras bandas, queríamos un show bailable con merengues y bachatas más rápidas, y eso fue lo que tomamos en cuenta.

Una buena cantidad de público se reunió para ver el concierto de Vicente García en el Picnic. (Fotografía: Luis Alvarado/Cortesía)

-Algo muy importante para los ticos fue que usted cantó con Kumarym, fue un regalo ...

-El regalo es para mí.

-Hay una relación con otros artistas ticos como Debi Nova...

-Debi Nova es mi hermana. Tuve la suerte de cantar con ella muchos conciertos en Colombia, de producir una canción para ella. Es una artista genuina, desde antes de conocerla era fanático de Debi y cuando la conocí me derretí por ver una artista real frente a frente.

-¿Qué viene para el 2023?

-Cuando termine los conciertos sinfónicos en República Dominicana me voy a preparar el disco de salsa, son cubano y todo lo que pasó en la salsa. Cuba es lo más importante, generó más influencia, pero la bomba puertorriqueña o el gagá haitiano, que dieron pie a la salsa, es un nombre que se le puso a un montón de géneros que se vivieron en las antillas.