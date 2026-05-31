Vica Andrade sorprende al revelar un inesperado giro que dio a su vida y desata comentarios

La actriz y presentadora costarricense Vica Andrade se bautizó en la congregación Vereda de Ciudad de México.

Vica Andrade sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: la noche del sábado 30 de mayo, la costarricense compartió en sus redes sociales que se bautizó en la religión evangélica, en la congregación Vereda de Ciudad de México.

“Hoy es el día de recomenzar, el día que Dios hizo para renacer en Él. Solo Jesús puede sanar por completo un corazón, una vida. Hacer del caos un jardín, de las cenizas, belleza”, escribió en una publicación.

En las imágenes que compartió, se ve a Vica sumergida en el agua durante el bautismo. Al salir, saltó de alegría y abrazó a los miembros de su iglesia, mostrándose visiblemente emocionada.

Este paso llega tras uno de los períodos más difíciles de su vida. En abril de 2025, su esposo, el productor mexicano Guillermo Memo del Bosque, falleció a los 64 años, luego de una larga batalla contra el linfoma de Hodgkin.

Cinco meses después, el 28 de setiembre, perdió a su madre, María Elena Solís Vargas, quien tenía 90 años.

Vica Andrade celebró su bautizo con saltos de alegría y abrazos a los miembros de su congregación en Ciudad de México, en lo que describió como 'el día de Recomenzar'. (Tomada de redes sociales )

La noticia generó reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Algunos cuestionaron la decisión: “No hace falta cambiar de religión para acercarse a Dios” y “Solo recuerden que uno se bautiza solo una vez.” Otros, en cambio, la felicitaron: “Felicidades, es la mejor decisión que has hecho” y “Hay celebración en el cielo y en la tierra, amiga. Dios es bueno.”

Más allá de las opiniones, Vica se mostró plenamente feliz con su decisión. Las imágenes que compartió la muestran conmocionada, dejando claro que este bautizo representa, para ella, un nuevo comienzo.