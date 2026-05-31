Viva

Vica Andrade sorprende al revelar un inesperado giro que dio a su vida y desata comentarios

La presentadora vivió el momento como un renacimiento personal

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Vica Andrade y su esposo Memo del Bosque
La actriz y presentadora costarricense Vica Andrade se bautizó en la congregación Vereda de Ciudad de México. (Tomada de redes sociales. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vica AndradeBautizoMéxico
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.