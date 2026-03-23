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Vica Andrade revela las fuertes secuelas que sufre tras retirarse los implantes: esto fue lo que dijo

La presentadora dio a conocer su testimonio a tres años de haberse realizado la cirugía

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Por Fiorella Montoya
Vica Andrade, presentadora costarricense radicada en México, que trabajó en Telehit y VM Latino
Vica Andrade, presentadora costarricense radicada en México, aún tiene consecuencias tras retirar sus implantes. (Redes Vica Andrade)







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Vica Andrade
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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