Vica Andrade revela las fuertes secuelas que sufre tras retirarse los implantes: esto fue lo que dijo

La presentadora costarricense Vica Andrade dio a conocer las consecuencias que todavía experimenta su cuerpo luego de realizarse una explantación mamaria, que consiste en quitarse los implantes, en el año 2023.

“Hoy se cumplen 3 años de haberme explantado, una decisión que salvó mi vida”, posteó junto a una imagen de ella en la cama del hospital.

La fotografía provocó que recibiera múltiples mensajes de sus seguidoras, las cuales le narraron cómo cambiaron sus vidas al momento de someterse a la misma cirugía. Entre las consecuencias que le contaron destacaron testimonios de artritis y lupus, además de agradecimientos a Andrade por conversar del tema.

Sobre el procedimiento la costarricense afirmó: “Fue muy difícil, tenía miedo, pero nunca estuve sola. Aún sigo con molestias y fibromialgia, pero mi cuerpo sigue sanando y la esperanza de estar bien solo está en seguir creyendo que lo estoy”, escribió la presentadora.

Andrade, radicada en México, busca hacer conciencia sobre la existencia de las enfermedades producidas por los implantes mamarios y confesó que, mientras tuvo implantes, estuvo expuesta a complicaciones de salud por esta situación.