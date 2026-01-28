Vica Andrade pensó que su esposo Memo del Bosque nunca se iría: “Aguantó demasiado”

A casi un año del fallecimiento del productor Memo del Bosque, su esposa, la presentadora costarricense Vica Andrade, habló por primera vez sobre cómo enfrentó la pérdida y el proceso de duelo, y aseguró que, pese a su ausencia física, sigue siendo una figura central en la dinámica familiar.

Andrade regresó a Televisa tras varios años alejada de la televisora, esta vez para acompañar a su hijo Luna, quien iniciará estudios en el Centro de Educación Artística (CEA). La conductora señaló que sus hijos heredaron buena parte del talento y la vocación artística de su padre.

Memo del Bosque falleció a los 64 años a causa de complicaciones derivadas de un linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017. Durante ocho años enfrentó diversos tratamientos, entre ellos quimioterapias, un trasplante de médula ósea y una recaída en 2025 que motivó su hospitalización en Texas. Murió el 7 de abril de 2025.

Memo del Bosque (Archivo/Archivo)

“La partida de Memo fue tremenda para todos, lo seguimos extrañando y amando; está con nosotros manifestándose”, compartió Vica, quien reveló que cuando les dijeron que a Memo le quedaban tres meses de vida, fue demoledor.

“Ocho años de proceso de cáncer, parecería que te preparan pero cuando le dieron el diagnóstico de tres meses de vida, no lo aceptábamos y Memo siguió luchando”, recordó.

Enfatizó que Del Bosque aguantó demasiado, muchas quimioterapias hospitalizaciones, tratamientos, muchas cosas, por lo que ella pensó que nunca se iría.

“Memo era un guerrero, aguantó demasiado; nunca pensé en realidad que fuera realmente a irse, hasta el momento que lo vi sin vida, fue en ese momento que comencé a entender que era real”, expresó conmovida.

Reconoció que Dios le ha dado la fortaleza, él ha sido su refugio ante momentos complicados y depresiones muy fuertes, pues hay días en los que ha pensado que no se podrá levantar pero la oración le ha servido para continuar.