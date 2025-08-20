Viva

Viaje romántico terminó en secuestro: adolescente vendió a su novio como esclavo por $15.000

El joven fue explotado por una red criminal en Myanmar tras ser vendido por su pareja de 17 años

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Joven chino fue secuestrado por una red criminal en Asia tras ser vendido por su pareja. Sufrió golpes, explotación laboral y afectaciones permanentes.
Joven chino fue secuestrado por una red criminal en Asia tras ser vendido por su pareja. Sufrió golpes, explotación laboral y afectaciones permanentes. (El Tiempo Colombia/Reproducción)







