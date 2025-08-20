Latino en Estados Unidos, envió dinero a su familia y terminó detenido por migración: este detalle lo delató

El arresto ocurrió tras rastrear remesas enviadas a México. El hombre se declaró culpable para poder regresar y ver a su familia.

Un mexicano fue detenido en Hawái por reingreso ilegal a Estados Unidos luego de que las autoridades migratorias lo localizaran gracias a datos de envíos de dinero realizados desde su domicilio.

Gregorio Córdova Murrieta, de 48 años, nació en Teziutlán, estado de Puebla, y vivía desde hace años en Kaulainahee Place, en el condado de Honolulú.

El 15 de junio, fue arrestado por oficiales federales que realizaron vigilancia en su residencia. Una denuncia penal federal lo señala por reingresar ilegalmente al país.

El portal Star-Advertiser informó que una empresa de transferencias monetarias identificó al sujeto en 11 ocasiones entre 2021 y mayo de 2025. En todos los casos usó un pasaporte mexicano y declaró la misma dirección residencial en Hawái.

Las remesas se enviaban a familiares en México. El acceso a estos datos habría sido posible gracias al Centro de Análisis de Registros de Transacciones, una organización sin fines de lucro a la que varias empresas aportan información sobre transferencias de dinero.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) observaron a un hombre con características coincidentes con las del acusado. Según documentos judiciales, fuentes anónimas confirmaron que se trataba de Córdova.

Su arresto ocurrió luego de que él mismo advirtiera la presencia de los oficiales a través de sus cámaras de seguridad.

Al abrir la puerta, los agentes mostraron la orden judicial y procedieron con su detención, según relató su prometida Grace Pérez Parra al medio Civil Beat.

Se declaró culpable para regresar a México

Tras comparecer en su primera audiencia, Córdova cambió su declaración a culpable. Según su pareja, lo hizo para regresar cuanto antes a México y ver a sus padres enfermos.

Pérez afirmó que tiene planes para visitarlo en su país y que no descarta mudarse junto a él en el futuro. La sentencia se dará a conocer el próximo 9 de setiembre.

