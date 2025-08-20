El Mundo

Latino en Estados Unidos, envió dinero a su familia y terminó detenido por migración: este detalle lo delató

Autoridades migratorias rastrearon al sujeto tras detectar 11 transferencias internacionales hechas con un pasaporte mexicano

Por La Nación / Argentina / GDA
Las autoridades en Estados Unidos ya no podrá detener migrantes en California por apariencia, idioma o lugar de trabajo tras fallo judicial que alega discriminación.
El arresto ocurrió tras rastrear remesas enviadas a México. El hombre se declaró culpable para poder regresar y ver a su familia. (El Comercio/El Comercio)







