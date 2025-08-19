¿Cómo saber si tengo una orden de deportación activa en Estados Unidos?

Confirmar si hay una orden de deportación en EE. UU. es clave para evitar detenciones. Le explicamos cómo hacerlo y qué opciones existen.

Confirmar si existe una orden de deportación activa en Estados Unidos puede marcar la diferencia entre tener opciones legales disponibles o enfrentar consecuencias migratorias graves. Existen varias vías oficiales y seguras para hacer esta verificación.

Un caso reciente en Miami reflejó lo que puede ocurrir cuando no se tiene claro el estatus migratorio. Un ciudadano colombiano fue arrestado mientras solicitaba la green card en la sede del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), en Kendall. Durante el proceso, los oficiales consultaron su historial en el sistema y encontraron una orden de deportación activa desde julio de 2004, lo que derivó en su inmediata detención por parte de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Formas para confirmar una orden de deportación

La firma legal Curbelo Law señaló que existen tres métodos principales para verificar si una persona enfrenta una orden de deportación vigente en Estados Unidos:

Solicitud bajo la Freedom of Information Act (FOIA)Se puede pedir el expediente migratorio mediante este mecanismo. Esto permite conocer antecedentes, órdenes judiciales o acciones migratorias registradas. Llamada a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)El número habilitado es el 1-800-898-7180. Es necesario contar con el número de extranjero (A-number) para hacer la consulta. Consulta con un abogado de inmigraciónUn especialista puede acceder al expediente, interpretar su estatus y brindar orientación legal según el caso.

Qué hacer si la orden está activa

Si se confirma que hay una orden de expulsión, Curbelo Law recomienda actuar con asesoría legal inmediata, ya que en algunos casos podría existir la posibilidad de aplicar por algún tipo de alivio migratorio, como:

Solicitud de asilo

Visas especiales

Ajuste de estatus por matrimonio con ciudadano estadounidense, si se cumplen los requisitos legales

Además, se puede presentar una apelación en un plazo de 30 días, mediante el formulario EOIR-26, siempre que existan fundamentos jurídicos sólidos. También se puede intentar rescatar el caso si la orden se emitió en ausencia y se demuestra que la notificación no fue entregada de forma adecuada o contenía errores.

Riesgos de no presentarse a una audiencia

La no comparecencia ante el juez de inmigración puede derivar en una orden de deportación en ausencia. Según los especialistas, solo enfermedades graves u otras situaciones excepcionales podrían justificar la inasistencia.

Una vez emitida la orden, la persona tiene entre 30 y 90 días para abandonar el país. No cumplir con ese plazo puede conllevar consecuencias como:

Detención

Expulsión forzosa

Prohibiciones de reingreso durante varios años

Imposibilidad de acceder a ciertas visas

En algunos escenarios, si se demuestra una presencia continua de al menos diez años en el país y se cumplen otros criterios legales, es posible solicitar la cancelación de la deportación. De aprobarse, se puede acceder a la residencia permanente y eventualmente, a la ciudadanía.

