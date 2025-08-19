El Mundo

Tramitaba la green card en Miami y el sistema reveló algo: Uscis ordenó su arresto

Colombiano acudió a la sede de Uscis y terminó arrestado tras descubrirse una orden de expulsión emitida hace dos décadas

Por La Nación / Argentina / GDA
Un colombiano que pedía la green card en Miami fue arrestado porque tenía una orden de deportación activa desde el año 2004.
Un colombiano que pedía la green card en Miami fue arrestado porque tenía una orden de deportación activa desde el año 2004.







notas iaUscisGreen CardEstados Unidos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

