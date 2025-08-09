El Mundo

Nueva ley de inmigración y residencia permanente en Estados Unidos desde agosto de 2025: cambios y requisitos actualizados

Desde agosto de 2025, Estados Unidos cambió reglas y formularios para la residencia permanente; revise las nuevas condiciones

Por La Nación / Argentina / GDA
El USCIS detalla las normas que deben cumplir los residentes para no perder la green card por abandono o incumplimiento.
Uscis modificó en agosto de 2025 el proceso y los formularios para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

