Viajó con la green card vencida y las autoridades migratorias la dejaron entrar a Estados Unidos

Una migrante dominicana viajó con la green card vencida y entró a Estados Unidos sin contratiempos gracias a un documento de prórroga.

Una migrante dominicana logró regresar a Estados Unidos tras unas vacaciones en su país de origen, aunque su green card estaba vencida. Según relató en un video publicado en su cuenta de Tiktok, logró ingresar sin complicaciones gracias a un documento específico: una carta de extensión emitida por las autoridades migratorias.

La joven explicó que decidió poner a prueba una advertencia común entre migrantes: que no se puede abandonar el país ni regresar con la residencia vencida, incluso si se tiene una prórroga oficial. Viajó de República Dominicana a Estados Unidos y documentó todo el proceso.

Así sorteó los controles migratorios en República Dominicana

Antes de abordar el avión en el aeropuerto dominicano, la mujer explicó que portaba una green card vencida y una carta de extensión vigente. Dijo que muchas personas aseguran que no es posible regresar en esas condiciones, pero se propuso comprobarlo.

En el aeropuerto, los funcionarios le solicitaron dos documentos: la tarjeta de residencia permanente y la carta de extensión. Tras presentarlos, pasó el control migratorio sin incidentes y abordó su vuelo rumbo a Estados Unidos.

Ya en Estados Unidos, tampoco enfrentó problemas

Horas después, al aterrizar en Miami, pudo pasar el control migratorio sin que le pidieran documentos adicionales. La migrante aclaró que las autoridades solo le solicitaron la carta de extensión y la green card, aunque estuviera vencida.

Posteriormente, tomó otro vuelo hacia Chicago, ciudad donde reside. Según su testimonio, el procedimiento fue sencillo tanto al salir como al regresar a Estados Unidos, siempre que se presente la documentación válida.

Qué es la carta de extensión y por qué permite reingresar

La carta de extensión es un documento oficial emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). Esta carta prolonga la validez de la green card vencida mientras se procesa su renovación. Sirve como prueba de que la persona sigue siendo residente permanente legal.

Desde el 14 de setiembre del año pasado, la validez de esta carta se extiende de manera automática por 36 meses para quienes hayan presentado el formulario I-90 de renovación.

Gracias a esta medida, quienes tengan una green card vencida pueden salir y volver a ingresar a Estados Unidos, siempre que porten la carta de extensión vigente emitida por Uscis.

