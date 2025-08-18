El Mundo

Viajó con la green card vencida y las autoridades migratorias la dejaron entrar a Estados Unidos

La migrante mostró cómo volvió a Estados Unidos sin problemas migratorios pese a tener la residencia vencida

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una migrante dominicana viajó con la green card vencida y entró a Estados Unidos sin contratiempos gracias a un documento de prórroga.
Una migrante dominicana viajó con la green card vencida y entró a Estados Unidos sin contratiempos gracias a un documento de prórroga. (Tiktok/@stephdlacruzz)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados Unidosgreen cardmigración
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.